【新冠肺炎】袁國勇倡每天檢測7500人　否則「禁聚集令」成效不彰

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）繼續在港肆虐，本港累計已有582宗確診及1宗疑似個案，4人死亡。 港府自3月19日起對所有從外國抵港人士實行強制檢疫14日，截至3月26日，有近4萬入境港人及旅客進行檢疫。不過，當局僅對部分入境者進行抽檢，為從高危地區或符合年齡條件的人化驗深喉唾液，至3月26日僅得6,000多人做了病毒檢測，即佔入境者15%。 港大微生物學系講座教授袁國勇認為，所有入境者都應接受病毒檢測。他更指出，即使政府推出限制人群聚集的措施，但若不為更多人做病毒檢測，這些措施成效也未必顯著，他建議應每天進行7,500個病毒檢測。

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僅15%機場入境者有檢測病毒

衞生署根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），向所有在到港當日之前的14日期間，曾在外國逗留的人士，發出14日的強制檢疫令。截至3月26日，衞生署共發出39,127張檢疫令。換言之，由3月19日至3月26日期間，有近四萬人經機場入境香港，並接受檢疫。

衞生署在這段時間於機場一共派發了5,613個深喉唾液樣本瓶予無病徵者；另一方面，如入境者出現病徵，就會被分流到亞洲國際博覽館及北大嶼山醫院的檢測中心，截至3月26日晚上9時，合共有514名旅客轉到檢測中心。

深喉唾液樣本瓶。 （資料圖片／勞顯亮攝）

從上述數據可見，在3月19至26日的8天內，有近四萬名受檢疫人士，但當中就只有6,127人被醫管局或衞生署要求做病毒快速測試或深喉唾液測試，檢測率僅得約15%。

僅一半人交回樣本瓶 研設時限必須交回

值得注意的是，當局雖然派出了5,613個樣本瓶，但在3月27日，當局只收回並完成了2,804個樣本的檢測，即有一半樣本仍未能收回或未完成測試。食物及衞生局局長陳肇始在3月27日的記者會指，當局正研究強制要求受檢測人士在指定時間內交回深喉唾液樣本，但並未公布具體做法，衞生署多次在記者會上呼籲受檢疫人士交回樣本瓶，反映當局無法收回所有派出的樣本瓶。

不過，在2,804個深喉唾液樣本中，有26個呈陽性反應，即約1%，意味每100名無病徵的入境者，就會有1人確診，比率不低。

袁國勇指出，即使政府推出了限制人群聚集的措施，但若不為更多人做病毒測試，這些措施成效也未必顯著。 （資料圖片／羅君豪攝）

袁國勇：市民如有輕微病徵應主動要求檢測

港大微生物學系講座教授袁國勇接受《香港01》查詢時指，所有入境者都應接受檢測。他更指出，即使政府推出了限制人群聚集的措施，但若不為更多人做病毒測試，這些措施未必足夠。

他認為政府應擴大檢測數量，至每天為7,500人做測試；又建議市民如有輕微病徵，都應到普通科門診索取樣本瓶，而如果化驗結果為陰性，但徵狀未有減退，就應馬上求醫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生曾在記者會指出，當局每周只有能力化驗5,000個樣本。 （高仲明攝）

今起為所有機場入境者進行檢測

港府推出機埸深喉唾液檢測10天，終於在昨晚深夜公布，由今日（29日）早上起，將檢測擴展至涵蓋所有抵港而沒有出現病徵人士。但衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生昨表示，目前每日已需處理多於2,000個樣本的化驗，但單是3月27日就已有3,085人經機場抵港，未知當局會如何處理大量樣本。