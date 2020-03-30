【清明節】拜山最新安排　嗇色園、蓬瀛仙館、思親公園關閉14天

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）持續，港府「限聚令」周日（29日）起生效，為期14日，禁止多於4人在公眾地方群組聚集，違者可罰款監禁。 適逢清明節臨近，本港多個墳場及骨灰龕場跟隨政府要求，實施特別安排，嗇色園、屯門思親公園、蓬瀛仙館及東華三院轄下廟宇宣布閉館14天，東華義莊則限制拜祭人數，4人以上群組不得進入。寶褔山則實行人流管制，需分流進入禮堂。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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「限聚令」生效後，前往掃墓的市民亦小心翼翼。(歐嘉樂攝)

政府日前刊憲公布《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，今日凌晨生效，期限至6月29日。按法例食物及衞生局局長可在指明的14日內，禁止在任何公眾地方進行多於4人的聚集。新例實施後，多於4人掃墓即屬違法，但同住一戶者則屬例外。

屯門思親公園

為嚴格遵從法例規定，並以公眾利益為大前提，思親公園決定於周一（30日）至4月11日（周六）暫停向公眾開放。發言人指，有關安排無可避免影響清明祭祖習俗，惟目前正值公共衛生緊急狀態，敬希各奉祀人理解及體諒。

東華義莊將嚴格規管入內拜祭的人數。4人以上不能一起進入義莊。(資料圖片)

東華義莊

東華三院發言人稱，屬下東華義莊將嚴格規管入內拜祭的人數。4人以上不能一起進入義莊，而義莊門外將設衣包收集處，由當值職員代為收集及敬奉。

東華三院公布屬下包括設有牌位庫或骨灰龕場的廟宇及黃大仙簽品哲理中心，關閉14天，與解簽師傅的預約服務除外，但廟宇門外會設置敬神寶帛或祭拜先人衣包的收集處，由當值職員代為收集及敬奉。

嗇色園

嗇色園黃大仙祠決定由周一（30日）起全面暫停開放14天至4月12日止，以減低疫情擴散的風險，期間所有宗教活動取消，而其他服務包括醫療、緊急服務及社會服務單位將繼續維持有限度服務。

蓬瀛仙館

蓬瀛仙館為嚴格遵從法例規定，並以公眾利益為大前提，決定於3月29日（周日）至4月11日（周六）閉館14天。並指有關安排無可避免影響清明祭祖習俗，惟指目前正值公共衛生緊急狀態，敬希各奉祀人理解及體諒。

圓玄學院

圓玄學院未公布最新安排，但職員指將按早前安排，實行「有限度開放」，但強烈建議來訪前一天，致電查詢最新情況及開放時間，「咁會穩陣啲。」

沙田寶福山將如常開放，但設人流管制。(資料圖片)

寶褔山

寶福山未有於官網公布最新安排，記者以客人身份致電查詢，職員表示，除一般防疫措施外，寶褔山內會實施人流管制，並嚴格跟從政府最新要求，限制每群組最多4人。

柴灣墳場、將軍澳墳場、香港仔墳場及荃灣墳場

華人永遠墳場管理委員會轄下設有4個墳場，包括柴灣華人永遠墳場、將軍澳華人永遠墳場、香港仔華人永遠墳場及荃灣華人永遠墳場。自限聚令生效後，華永會未有公布最新安排，記者以客人身份致電查詢，職員指墳場如常開放，亦有封路安排，但掃墓人士需留要港府最新要求，不得聚集多於4人。