【新冠肺炎】盤點清明拜山特別安排　多處要求市民帶口罩、量體溫

新冠肺炎持續，適逢清明節臨近，本港多個墳場及骨灰龕㻛實施特別安排，包括要求進場拜祭人士配戴口罩，及量度體溫，部分私人場所包括寶褔山、圓玄學院更表明，有病徵者不予招待進場，基於疫情來勢洶洶，寶褔山甚至出言「勸退」，「強烈提示各位善信慎重考慮不要前來」。 清明節前後，各掃墓場所均迫滿人海，港府早前呼籲避免在高峰期前往，應盡量分散在節日前後更長的日子前往拜祭，以避免造成人潮，增加病毒傳播風險。除政府轄下公眾骨灰安置所外，華人永遠墳場管理委員會轄下4個墳場亦延長開放時間，東華義莊則按慣例，實行預約拜祭，限制人流。《香港01》以下盤點多個主要拜祭場所相關安排。

▼今年清明節部份墳場及骨灰龕場開放安排▼

+ 5 + 4 + 3

政府轄下各公眾墳場及骨灰安置所

延長骨灰安置所開放時間 朝七晚七



政府轄下10個公眾墳場，包括香港墳場、新九龍8號墳場（鑽石山金塔墳場）、赤柱監獄墳場、和合石墳場及兩個位於沙嶺的墳場等，另設9個公眾骨灰安置所，分佈於港島哥連臣角、黃泥涌道、鑽石山、富山等。



食環署表示，轄下各骨灰安置所於清明節前後兩星期（即3月21日至4月19日）期間，延長開放時間為早上7時至晚上7時，以分散人流。署方又呼籲，市民避免在清明節當日人多擠迫的高峰期掃墓，宜分散在節日前後拜祭。



食環署提醒，市民在清明節期間前往墳場及骨灰安置所拜祭時，要保持環境清潔，亦會加強轄下各公眾墳場及骨灰安置所的潔淨服務，包括扶手、升降機按鈕等清潔消毒工作，亦會加派人手清除雜草、清理垃圾、空罐及空瓶等，亦會增設垃圾桶及廁所設施。

柴灣墳場、將軍澳墳場、香港仔墳場及荃灣墳場

加強消毒籲戴口罩 延長開放時間



華人永遠墳場管理委員會轄下亦設有4個墳場，包括柴灣華人永遠墳場、將軍澳華人永遠墳場、香港仔華人永遠墳場及荃灣華人永遠墳場。華永會回覆查詢時表示，將特別加強衛生措施，包括加強墳場公眾地方清潔及消毒工作，範圍涉及場所內的扶手和升降機按鈕等，亦已放置消毒地氈及消毒用品，減低病毒傳播風險。

當值員工會配戴口罩，亦會定期進行廣播，呼籲市民進入墳場時戴上口罩；避免在人多擠迫的地方逗留，及縮短逗留時間。各墳場亦會延長開放時間，予公眾人士於清明節期間拜祭。

柴灣華人永遠墳場：2020年3月8日（星期日）至 5月1日（星期五） 日期 開放時間 星期一至五 上午9時至下午4時30分 星期六、日及公眾假期（下列日期除外） 上午7時30分至下午5時30分 3月29日及4月5日 上午7時30分至下午6時30分 4月4日（清明節） 上午7時正至下午6時30分

將軍澳華人永遠墳場：2020年3月8日（星期日）至 5月3日（星期日） 日期 開放時間 星期一至五 上午8時30分至下午4時30分 星期六、日及公眾假期（下列日期除外） 上午7時30分至下午5時30分 3月29日及4月5日 上午7時30分至下午6時30分 4月4日（清明節） 上午7時正至下午6時30分

香港仔華人永遠墳場及荃灣華人永遠墳場：2020年3月21日（星期六）至 4月19日（星期日） 日期 開放時間 星期一至五 上午9時至下午4時30分 星期六、日及公眾假期（下列日期除外） 上午7時30分至下午5時30分 3月29日及4月5日 上午7時30分至下午6時30分 4月4日（清明節） 上午7時正至下午6時30分

▼去年清明節柴灣墳場人山人海情況▼

+ 8 + 7 + 6

沙田寶福山

有病徵者不予進入 疫情來勢淘洶籲善信慎重考慮勿往



沙田寶福山於官網貼出公告，規定入場拜祭人士必須佩戴口罩，職員會向個別人士量度體溫，如有發燒或呼吸道感染病徵，將拒絕進入。寶福山又呼籲，拜祭人士盡量選擇人流較少等非繁忙時段進場，又建議長者或長期病患人士待疫情後，始前往拜祭。

通告又特別提到，已加強清潔，惟「疫情來勢洶洶，難以保證不會有個案發生」，「強烈提示各位善信慎重考慮不要前來。」

圓玄學院

有限度重開 入場必須佩戴口罩及量體溫



圓玄學院上月曾暫停對外開放，冀減低病毒在社區傳播風險，圓玄學院副主席湯修齊早前受訪時，透露曾考慮暫閉學院，但政府或專家未有表達有此需要，亦擔心會引起反彈，平衡拜祭需要及疫情後，學院由上周一（9日）起實行有限度開放，並採取防疫措施包括入場者必須佩戴口罩及量體溫，體溫略高者亦不能內進，另備搓手液及加強場地消毒等。

發言人回覆查詢時補充指，清明期間，學院會因應實際情況調整開放時間，又呼籲善信考慮在清明節前後日子祭祀，甚或可考慮留在家中悼念先人。

東華義莊

按慣例設預約拜祭 籲體弱老幼慎思拜祭



東華義莊則一如慣例，設有預約拜祭時段，今年會於4月1日至7日期間實施，義莊內不設泊車位置，需乘搭交通工具往返。發言人回覆指，因應新冠病毒疫情，所有入場人士必需載配戴口罩，職員亦會為現場排隊及進場拜祭人士檢查體溫。



發言人又呼籲，市民應盡量選擇人流較少的非繁忙時段前往，又建議長者、幼童、體弱及患有長期病患人士，考慮於疫情後始前往拜祭。

道風山基督教墳場

未有特別措施 清明節安排如常



道風山發言人回覆查詢時表示，在清明節期間，在人流管制，或預約掃墓，以及調整開放時間等，均未有因應疫情作特別的安排。

網上追思

政府設有「無盡思念」網站，市民可為先人或亡者建立紀念網頁，表達追憶。（「無盡思念」網站截圖）

官方網上追思平台一年44萬點擊 私營墳場未擬開拓網上拜祭



食環署設有「無盡思念」網上追思服務，市民亦可下載「無盡思念」手機應用程式，透過科技遙距追思逝去的摯愛親友。食環署發言人回覆指，「無盡思念」網站2010年6月起啟用，截至去年12月底，共開設14140個紀念網頁。點擊率則按年下跌，過去3年期間 (2017、2018及2019)，分別有約675900、約641900及約445500點擊，去年與前年相比，下跌約34%。



上文提及的墳場及骨灰龕㻛均回覆指，暫時不設網上追思祭祖服務。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼