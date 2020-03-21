【新冠肺炎】盤點清明拜山特別安排　多處要求市民帶口罩、量體溫

新冠肺炎持續，適逢清明節臨近，本港多個墳場及骨灰龕㻛實施特別安排，包括要求進場拜祭人士配戴口罩，及量度體溫，部分私人場所包括寶褔山、圓玄學院更表明，有病徵者不予招待進場，基於疫情來勢洶洶，寶褔山甚至出言「勸退」，「強烈提示各位善信慎重考慮不要前來」。
清明節前後，各掃墓場所均迫滿人海，港府早前呼籲避免在高峰期前往，應盡量分散在節日前後更長的日子前往拜祭，以避免造成人潮，增加病毒傳播風險。除政府轄下公眾骨灰安置所外，華人永遠墳場管理委員會轄下4個墳場亦延長開放時間，東華義莊則按慣例，實行預約拜祭，限制人流。《香港01》以下盤點多個主要拜祭場所相關安排。
▼今年清明節部份墳場及骨灰龕場開放安排▼
政府轄下各公眾墳場及骨灰安置所
延長骨灰安置所開放時間 朝七晚七
政府轄下10個公眾墳場，包括香港墳場、新九龍8號墳場（鑽石山金塔墳場）、赤柱監獄墳場、和合石墳場及兩個位於沙嶺的墳場等，另設9個公眾骨灰安置所，分佈於港島哥連臣角、黃泥涌道、鑽石山、富山等。
食環署表示，轄下各骨灰安置所於清明節前後兩星期（即3月21日至4月19日）期間，延長開放時間為早上7時至晚上7時，以分散人流。署方又呼籲，市民避免在清明節當日人多擠迫的高峰期掃墓，宜分散在節日前後拜祭。
食環署提醒，市民在清明節期間前往墳場及骨灰安置所拜祭時，要保持環境清潔，亦會加強轄下各公眾墳場及骨灰安置所的潔淨服務，包括扶手、升降機按鈕等清潔消毒工作，亦會加派人手清除雜草、清理垃圾、空罐及空瓶等，亦會增設垃圾桶及廁所設施。
柴灣墳場、將軍澳墳場、香港仔墳場及荃灣墳場
加強消毒籲戴口罩 延長開放時間
華人永遠墳場管理委員會轄下亦設有4個墳場，包括柴灣華人永遠墳場、將軍澳華人永遠墳場、香港仔華人永遠墳場及荃灣華人永遠墳場。華永會回覆查詢時表示，將特別加強衛生措施，包括加強墳場公眾地方清潔及消毒工作，範圍涉及場所內的扶手和升降機按鈕等，亦已放置消毒地氈及消毒用品，減低病毒傳播風險。
當值員工會配戴口罩，亦會定期進行廣播，呼籲市民進入墳場時戴上口罩；避免在人多擠迫的地方逗留，及縮短逗留時間。各墳場亦會延長開放時間，予公眾人士於清明節期間拜祭。
柴灣華人永遠墳場：2020年3月8日（星期日）至 5月1日（星期五）
|日期
|開放時間
|星期一至五
|上午9時至下午4時30分
|星期六、日及公眾假期（下列日期除外）
|上午7時30分至下午5時30分
|3月29日及4月5日
|上午7時30分至下午6時30分
|4月4日（清明節）
|上午7時正至下午6時30分
將軍澳華人永遠墳場：2020年3月8日（星期日）至 5月3日（星期日）
|日期
|開放時間
|星期一至五
|上午8時30分至下午4時30分
|星期六、日及公眾假期（下列日期除外）
|上午7時30分至下午5時30分
|3月29日及4月5日
|上午7時30分至下午6時30分
|4月4日（清明節）
|上午7時正至下午6時30分
香港仔華人永遠墳場及荃灣華人永遠墳場：2020年3月21日（星期六）至 4月19日（星期日）
|日期
|開放時間
|星期一至五
|上午9時至下午4時30分
|星期六、日及公眾假期（下列日期除外）
|上午7時30分至下午5時30分
|3月29日及4月5日
|上午7時30分至下午6時30分
|4月4日（清明節）
|
▼去年清明節柴灣墳場人山人海情況▼
沙田寶福山
有病徵者不予進入 疫情來勢淘洶籲善信慎重考慮勿往
沙田寶福山於官網貼出公告，規定入場拜祭人士必須佩戴口罩，職員會向個別人士量度體溫，如有發燒或呼吸道感染病徵，將拒絕進入。寶福山又呼籲，拜祭人士盡量選擇人流較少等非繁忙時段進場，又建議長者或長期病患人士待疫情後，始前往拜祭。
通告又特別提到，已加強清潔，惟「疫情來勢洶洶，難以保證不會有個案發生」，「強烈提示各位善信慎重考慮不要前來。」
圓玄學院
有限度重開 入場必須佩戴口罩及量體溫
圓玄學院上月曾暫停對外開放，冀減低病毒在社區傳播風險，圓玄學院副主席湯修齊早前受訪時，透露曾考慮暫閉學院，但政府或專家未有表達有此需要，亦擔心會引起反彈，平衡拜祭需要及疫情後，學院由上周一（9日）起實行有限度開放，並採取防疫措施包括入場者必須佩戴口罩及量體溫，體溫略高者亦不能內進，另備搓手液及加強場地消毒等。
發言人回覆查詢時補充指，清明期間，學院會因應實際情況調整開放時間，又呼籲善信考慮在清明節前後日子祭祀，甚或可考慮留在家中悼念先人。
東華義莊
按慣例設預約拜祭 籲體弱老幼慎思拜祭
東華義莊則一如慣例，設有預約拜祭時段，今年會於4月1日至7日期間實施，義莊內不設泊車位置，需乘搭交通工具往返。發言人回覆指，因應新冠病毒疫情，所有入場人士必需載配戴口罩，職員亦會為現場排隊及進場拜祭人士檢查體溫。
發言人又呼籲，市民應盡量選擇人流較少的非繁忙時段前往，又建議長者、幼童、體弱及患有長期病患人士，考慮於疫情後始前往拜祭。
道風山基督教墳場
未有特別措施 清明節安排如常
道風山發言人回覆查詢時表示，在清明節期間，在人流管制，或預約掃墓，以及調整開放時間等，均未有因應疫情作特別的安排。
網上追思
政府設有「無盡思念」網站，市民可為先人或亡者建立紀念網頁，表達追憶。（「無盡思念」網站截圖）
官方網上追思平台一年44萬點擊 私營墳場未擬開拓網上拜祭
食環署設有「無盡思念」網上追思服務，市民亦可下載「無盡思念」手機應用程式，透過科技遙距追思逝去的摯愛親友。食環署發言人回覆指，「無盡思念」網站2010年6月起啟用，截至去年12月底，共開設14140個紀念網頁。點擊率則按年下跌，過去3年期間 (2017、2018及2019)，分別有約675900、約641900及約445500點擊，去年與前年相比，下跌約34%。
上文提及的墳場及骨灰龕㻛均回覆指，暫時不設網上追思祭祖服務。
▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼