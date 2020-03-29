【新冠肺炎】逾百港人滯留秘魯、摩洛哥　港府正安排航班接載返港

本港新型冠狀病毒病肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻。政府表示，截至今日（29日）中午12時，入境處共接獲86名滯留秘魯的港人求助，求助者中有5名人士已通過其他安排離開秘魯。據中國駐秘魯大使館的通報，其中一名港人在當地確診及離世。 至於摩洛哥，入境處共接獲150名港人有關於摩洛哥返港行程的求助，現時仍有37名港人滯留當地。換言之，現時政府共接獲236宗求助，逾百名港人滯留兩地。港府表示，正盡力安排預留機位或安排班機予滯留港人返港，並向當地政府提出相關申請。

政府表示，截至今日（29日）中午12時，入境處共接獲86名滯留秘魯的港人求助，求助者中有5名人士已通過其他安排離開秘魯。（資料圖片／受訪者提供）

據中國駐秘魯大使館的通報，其中一名香港居民日前在當地感染新型冠狀病毒離世。入境處接獲通知後已即時聯絡逝者家屬，並按其意願提供適切意見及協助，入境處會繼續聯同駐秘魯大使館協助他們。

向當地政府申請安排航班

政府表示，其他仍在秘魯的港人，由於當地正處全國緊急狀態，故陸空交通限制非常嚴格，特區政府已聯繫中國駐秘魯大使館及多間航空公司，盡力安排預留機位或安排班機予滯留港人返港，並向當地政府提出相關申請。

政府又指，有部分港人正身處秘魯不同地方，需安排內陸機或其他陸路交通工具前往首都利馬，以便集中安排國際航班從利馬離開秘魯。特區政府正積極跟進，一待確定有關安排，會盡快向受影響港人發放最新消息。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

+ 10 + 9 + 8

37名港人滯留摩洛哥

至於滯留摩洛哥的港人，入境處共接獲150名港人有關於摩洛哥返港行程的求助，當中包括70名旅行團成員。截至中午12時，已有113人乘坐不同航班返港或已作返港安排，仍在摩洛哥的37名港人，主要集中在卡薩布蘭卡和馬拉喀什兩個城市。

正與航空公司協調

為協助受影響港人返港，特區政府一直循多方面跟進，包括透過特區政府駐北京辦事處及摩洛哥王國駐中國大使館，向摩洛哥政府了解當地民用航班的實際運作情況，並積極與多間航空公司協調，以預留機位予受影響港人離開摩洛哥，再經其他地點回港。

政府說，正與中國駐摩洛哥大使館及多間航空公司積極跟進，盡力安排預留機位或安排班機予滯留港人返港，並會盡快向他們發放有關返港機位的最新消息。