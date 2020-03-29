【新冠肺炎】3旅行團近40港人仍滯留秘魯　旅議會指港府或派包機

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）於全球擴散，中國駐秘魯大使館證實，一名香港遊客於秘魯因感染新冠肺炎，最終心臟驟停離世。受疫情影響，秘魯早前宣布緊急狀態，關閉邊境，目前仍有港人滯留當地。 旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，目前仍有3個香港旅行團，涉及37人在秘魯，正等待港府協助回港。她說，據悉當局正考慮派包機接載滯留秘魯的港人。星晨旅遊表示，現時有20名團友及1名領隊於滯留當地，暫時各人身體健康，雖然早前曾有團友需要藥物，但問題已獲解決，正與港府聯絡包機安排。

秘魯於本月16日起，正式進入緊急狀態，全面關閉海、陸、空客運邊境，結果大量旅客滯留，當中包括港人。中國駐秘魯大使館證實，3月27日一名港人於秘魯庫斯科，因染上新冠肺炎，最終心臟驟停離世。

星晨旅遊副總裁張淑雯表示，現時有20名團友及1名領隊滯留秘魯庫斯科（Cusco），當中部分人參與24天旅行團，本應早已離開；另有部分為30天團，原定大約今天抵港。她表示，現時庫斯科的街頭有軍人駐守，團友基本上全日留在酒店，認為「唔出去就無乜問題」，膳食方面亦可由酒店提供。她又稱，由於街上有軍人，令外出人流大減，相信有助防疫。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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過往不時有長期病患者於滯留期間，出現藥物短缺的問題，張淑雯指，領隊取得團友的藥物名單後，成功於當地購買藥物，故暫時未有問題。她又稱，暫時眾人健康情況可以，不過部分人期望可盡早回港，現正與港府商討包機事宜。

政府曾期望港人坐其他國家包機

陳張樂怡表示，目前仍有3個旅行團，涉及37人仍在秘魯。她續稱，旅議會兩周前已尋求保安局協助，之後每天與當局聯絡，據悉當局正考慮派包機接載滯留秘魯的港人，但現時仍等候安排。她又稱，當局曾期望滯留港人可乘搭別國撤走國民的航班離開，但應該未必可行。

除了秘魯有滯留港人，摩洛哥亦有港人無法離開。陳張樂怡指，現時有1個香港旅行團滯留摩洛哥，涉及3名旅客和1名領隊，正等候港府協助，暫未收到包機的消息。她強調，旅議會每收到其他國家派出包機的消息，都會通知保安局；亦了解當局一直有與相關航空公司及大使館聯繫，但至今未有成果。