【新冠肺炎】確診宗數突破600大關　傳播群組增多

本港新型冠狀病毒病肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻。根據衞生署最新資料顯示，本港周日（29日）新增59宗確診個案，當中出現了不同群組的感染個案，其中酒吧及樂手群組今日再多7人染疫，該群組至今確診人數已增至60人，等同本港確診個案的一成。此外，亦有一家四口一同染病，更有幾宗個案曾乘搭同一班機返港，被列為有流行病學關連。

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一家四口染疫 父親最先中招

在新增的個案中，涉及一家四口確診。他們四人同住，地址同為跑馬地渣甸山愉富大廈A座。

據資料所示，周日三名新增病人分別是二女一男。其中一名14歲男童（613宗）曾在英國留學，並在於3月15日返港，至24日起頭痛。在同日，無外遊的11歲女童（612宗）亦出現感冒徵狀。3日後，一名懷疑是母親的47歲女子（第622宗）亦出現喉痛，直至今日三人齊齊確診。

不過，一名懷疑是父親的48歲男子（第467宗），在該名男童返港後卻最先確診，他在3月26日發病，潛伏期間沒有外遊，懷疑男童在僭伏期間感染一家。

有患者在發病當日曾前往朗豪坊。（資料圖片）

六宗個案無源頭 發病當日曾往朗豪坊

此外，本港今日亦現六宗無源頭的確診個案，他們分別是第585、586、610、611、632及637宗個案。他們全部沒有外遊記錄，亦未曾與群組或至今的確診個案有關聯。

其中第611宗56歲女患者，她在發病當日（3月24日）前往朗豪坊，當日曾發燒及喉痛，並在翌日到達香港浸信會醫院 ，居於旺角亞皆老街4號新亞大廈。

其餘五宗個案，第585宗個案28歲女患者，居於灣仔永德大廈B座；第586宗個案38歲男患者，居於大角咀帝柏海灣1座；第610宗個案35歲女患者，居於大圍南滘隔田村；第632宗個案患者77歲男患者，居於屯門兆畦苑兆富閣；第637宗個案28歲男子，居於寶達邨達喜樓。

國泰空少確診 英國返港前已發燒

本港再多一名空中服務員確診。新增的第641宗個案是國泰空少，居於英國，乘坐航班 CX256 由倫敦返港，他在本月27日抵港，翌日曾到國泰城，居於國泰城內的酒店「逸泰居」。他早在返港前（26日）發病，出現肌肉痛及骨痛。

一名居於英國的國泰空少確診。（資料圖片）

酒吧及樂手群組再增7人確診

在新增的個案中，有7宗酒吧及樂手群組相關。當中第627宗、67歲女性為中環酒吧Insomnia的員工，她並無外遊記錄，屬於無病徵患者，資料顯示她是長期病患。第635則為灣仔酒吧Dusk till Dawn的員工，前者為40歲女士，有長期病患，在3月26日發病，有腹瀉症狀，她在3月22日至27日外遊澳門，由亞博館送醫。第638宗亦為Dusk Till Dawn的員工，並無外遊記錄。

另外第614宗31歲男士、615宗28歲女士及625宗51歲男士則都為尖沙咀酒吧All Night Long的顧客，三人均無外遊記錄。其中第614宗個案在3月27日發燒，615宗在3月23日發咳嗽、喉嚨痛、流鼻水並失去嗅覺，而第625宗則在3月24日出現肌肉痛病徵。第630宗個案的32歲男士則為酒吧樂隊的表演者，該個案與早前確診的樂手即第432宗個案同住，歸納與緊密接觸者，3月28日開始發燒。

酒吧及樂手群組今日再多7人染疫，該群組至今確診人數已增至60人。（資料圖片）

新患者曾與多宗個案同班機返港

第631宗個案的49歲女士，3月27日出現咳嗽症狀。她3月6日到訪英國，其後於18日返港香港。衛生署資料顯示她與早前多名確診人士有流行病學關連。翻查資料，與她有關連的患者，至少有兩人均乘坐CX698由新德里飛回香港，分別為第396宗的28歲男士（座位為18A）及第464宗個案的60歲男士（座位為18D），二人的座位距離非常近。另外第354宗個案的50歲男士，亦是3月18日外遊後返港，但暫時未知其乘搭班機資料。

另外第634宗個案的49歲女士，與333個案顯示流行病學關，二人都曾到德國，並在3月15日返港，二人報稱住址均為太子道西的加多利大廈，相信是一家人。類似的個案還有第590宗個案及596宗個案。其中第590宗個案的56歲女士，與572宗個案同住觀塘康利苑，並曾到英國，3月25日返港。第596宗的66歲女士則是從檢疫中心送醫，相信她是第159宗個案的69歲男士的妻子，二人都曾去英國、西班牙及法國，同搭乘CX260返港於3月13日返港。