【新冠肺炎】麗港城迦南幼稚園外籍老師初步確診　校園關閉14日

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港確診個案已經突破600宗。位於麗港城的迦南幼稚園向家長短訊指，一名外籍教師初步確診染上新冠肺炎。該名教師曾在3月23日返工，但並無接觸學生和家長。校園將在明日（30日）起關閉14天，並對校園徹底清潔消毒。 有學生家長向記者指，曾在3月24日進入校園領取功課，有學前班的家長和同學曾在20日進入校園領取功課及手工材料，但指園方有盡力清潔，與教師接觸時都有佩戴口罩。

迦南幼稚園（麗港城）向家長發短訊，指於昨日（28日）晚上接獲幼稚園外籍老師通知，因其身體不適到私家醫院求醫，而初步化驗結果為新冠狀病毒呈陽性反應。園方表示，衛生署已經聯絡該名教師，並跟進覆核病毒測試結果；該外籍老師最後到校工作日期為3月23日，期間並沒有與任何家長或學生接觸。

園方表示，從明日起關閉校園14日，直至4月12日，並請專業消毒公司到學校徹底消毒，家長前來領取功課的安排亦取消。

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學生家長24日曾入園取功課

該校學生家長羅太告訴記者，自己曾在3月24日前往學校為K1年班的女兒領取功課，當日更不少家長更帶着孩子一起前來，「好彩嗰日無帶佢一起去。」她指家長和園方老師都有佩戴口罩，所以不是很擔心，另外她亦見到園方當日多次清潔校園，「成間學校都係消毒水味。」

羅太表示，現時比較擔心是否有老師曾與該名外籍教師密切接觸，指雖然幼稚園未復課，但是教師卻需要在學校錄製短片予學生，「短片都係無戴口罩嘅。」