【新冠肺炎】三人違檢疫令被判即時監禁　政府：對違例者絕不容忍

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府連月來收緊入境政策，三名男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（《規例》）（第599C章），今日（30日）於裁判法院全部被判即時監禁，最長達三個月。政府傍晚表示，歡迎裁決，認為判刑可給予社會非常清晰信息，政府對違反檢疫令的人絕不容忍。

三名男子因違反強制檢疫令，今日（30日）於裁判法院全部被判即時監禁，最長達三個月。（資料圖片）

首宗個案涉及一名31歲男子，3月8日於出入境管制站向一名政府人員提供虛假住址作檢疫地點而被控，今日於粉嶺裁判法院被判處即時監禁三個月。另外兩名37和41歲男子，在強制隔離14日期間離開檢疫地點，並在出入境管制站被入境事務處職員截獲，今日於西九龍裁判法院被分別判處即時監禁十日及六個星期。

政府強調違反強制檢疫令屬刑事罪行，政府絕不容忍對違反檢疫令的人，重申遵從強制檢疫令對全港同心抗疫至為重要。根據《規例》，除豁免人士外，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天強制檢疫。



此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），由3月19日起，所有從中國以外地區抵港的人士同樣須接受十四天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。衞生署嚴正提醒受強制檢疫人士應遵守上述法定要求接受14天的強制檢疫。