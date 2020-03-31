新冠肺炎│染疾男警曾到駱克駅　41確診者未入院（含住所名單）

新型冠狀病毒COVID-19肺炎疫情持續，衞生防護中心公布的最新資料顯示，本港累計有682宗確診個案。周一（30日）新增的41宗個案中，有34人有外遊紀錄，18人為返港留學英國學生。本港確診者中，累計仍有41人待入院，包括30日新增個案中的29人，最耐一位在27日已確診，惟至周一仍未能入院醫治。 當中新增個案中，有7宗為沒有外遊記錄的個案，有多5宗源頭不明，包括第663宗個案男警。據當局資料顯示，他居於深水埗富昌邨富萊樓，於本月27日曾到過灣仔「駱克駅」。

黃先生（戴帽者）28日證實確診，直至30日中午12時許始獲派員接載送院。（鄧詠中攝）

樂隊成員確診4日未入院

3月30日錄得的41宗新增個案中，13人無病徵，個別人士出現發燒、流鼻水、頭痛等痛徵，當中5人失去味覺及嗅覺，1人失去味覺、1人失去嗅覺。一名21歲沒有長期病患、之前居於英國的女子，她在27日返港後，29日開始出現發燒、呼吸困難、肌肉痛及頭痛等，已被送往律敦治醫院。

確診者中，共有41人仍待入院，當中29人為周一新確診者。當中第513宗屬酒吧及樂隊群組的男患者，由3月27日確診至今第四日仍未獲送院。

另外，3月30日確診個案中，包括一名僅有13歲的男生，他曾在3月5至25日到英國，與第465宗有流行病學關連。

未入院確診者居住過的大廈。（衞生防護中心資料）

↓↓近14日新冠肺炎患者的居住地方↓↓

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五宗確診個案未有源頭

周一（30日）本港亦新增七宗無外遊記錄的個案，有五宗更與早前確診個案無醫學關連，包括第643宗個案，該名患者為32歲男子，居住在觀塘雙喜大廈，他於本月21日發病。另外為第662宗個案，他為28歲男子，居住在東涌逸東邨康逸樓，於本月28日發病。

第663宗個案的31歲警方西九龍總部機動部隊（PTU）男警員同樣沒有外遊記錄。他於本月29日發病，居於深水埗富昌邨富萊樓，於本月27日曾到過灣仔「駱克駅」，該商廈以餐廳及美容等租客為主；據當局指，他同日亦到過西九文化區野餐，現時於明愛醫院留醫。

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第670宗個案為32歲女學護，她於本月22日發病，居住於元朗高埔村，曾到諾士佛臺9號酒吧「All Night Long」，該酒吧累計已有28名確診者曾到訪過。第674宗個案亦是無外遊記錄，為23歲男子，本月26日發病，住在粉嶺祥華邨祥智樓。

另外兩宗無外遊記錄的個案為第677宗及第683宗，兩宗個案均與早前確診者有關連。第677宗為59歲女子，其親人是第533宗個案、25歲女病人，她於3月13日去過中環酒吧Draft Land，二人均住在香港仔石排灣邨碧山樓。而第683宗為34歲女子，她與早前確診的第563宗個案同住在中西區輝煌台，第563宗同樣沒有外遊記錄，感染源頭不明。