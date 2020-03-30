【新冠肺炎】民航局：視情況啟動保障機制　有能力及時開通包機

新冠肺炎疫情全球蔓延，針對中國防控境外疫情輸入的最新情況，中國國務院聯防聯控機制在3月30日召開新聞發佈會，透露了相關進展。

就是否考慮包機接回境外的中國公民的情況，中國民航局回應，民航有能力及時開通臨時的加班和包機。

中國民用航空局運輸司二級巡視員靳軍號表示，「民航局結合當前境外疫情加速蔓延的態勢，最近出台了五個一的政策。另外，我們也確實關注到境外有客觀回國需求，總體來講，民航局將按照國家加強對境外中國公民關心關愛的總體部署，嚴格落實國務院聯防聯控機制的相關部署要求，對於一些需求集中、飛行目的地有接收保障能力的城市，我們會視情啟動重大航空運輸保障機制，民航也有能力及時開通臨時的加班和包機。」

境外輸入病例給中國疫情防控帶來壓力，圖為3月24日，入境人員在上海排隊等待進入核酸採樣區。（新華社）

鑑於近期新冠肺炎疫情在全球大規模爆發，中國疫情防控的主要威脅已經轉變為境外輸入，為此中國政府正在着手「封堵」境外輸入的途徑。

外交部3月26日在官網上發佈公告稱，鑑於新冠肺炎疫情在全球範圍快速蔓延，中方決定自2020年3月28日0時起，暫時停止外國人持目前有效來華簽證和居留許可入境。

同日，中國民航局規定，國內航空公司調整國外航線，赴任何一個國家的航線只能保留一條，外國航空公司也只能保留一條赴華航線，每條航線每周運營班次不得超過一班，並可能進一步收緊。