【新冠肺炎】馬仲儀憂二線隔離病床爆滿　倡病情穩定轉至檢疫中心

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，本港確診個案急增，有確診患者需等候送院。醫管局早前表示，將會啟用400張第二線隔離病床，以騰空最高規格的第一線隔離病床，紓緩病床壓力。公共醫療醫生協會會長馬仲儀表在港台節目中表示，二線隔離病床的隔離有足夠醫療設施，故對病人影響不大，但二線病床負壓設施稍遜，相信對醫療人員的保護差些。 她又指，若疫情持續，擔心二線隔離病床亦會很快爆滿，建議可考慮將病情穩定、病毒量已很低的患者，轉送至遠離民居的隔離中心。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

+ 10 + 9 + 8

醫管局早前表示，將會啟用400張第二線隔離病床，以騰空最高規格的第一線隔離病床，紓緩病床壓力。馬仲儀表示，得悉某些醫院在上周開始已啟用第二線隔離病床。她指，雖然隔離病床屬於第二線，但同樣有醫療設施，相信對病人影響不大，惟二線隔離病床的負壓設施較一級稍遜，相信對醫療人員的保護差些，而醫護人員工作時亦需要全程身穿保護衣和N95口罩。而醫院亦會安排病情較穩定患者轉入第二線隔離病床。

馬仲儀又稱，若疫情持續，擔心二線隔離病床亦會很快爆滿，建議可考慮將病情穩定、病毒量已很低的患者，轉送至遠離民居的隔離中心，而這也是「冇辦法之中的辦法」。

馬仲儀表示，現時提供給醫護人員的保護衣和N95口罩暫時足夠，但擔心疫情持續，醫護人員的保護裝備會不足。