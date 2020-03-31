【新冠肺炎】行會料商抗疫　葉劉憂劏房傳播鏈　黃國健促支援導遊

新型肺炎持續擴散，行政會議今日（30日）舉行會議，預料會商討進一步防疫抗疫措施，包括支援受疫情影響市民、行業及相關從業員的第二輪防疫抗疫基金。 多名行會成員接受《香港01》查詢時表示，近日的疫情令人擔心，除了單日確診個案增幅擴大，更出現了無源頭個案，倘情況持續，政府應推出措施進一步阻隔社交接觸。本身是新民黨主席的葉劉淑儀指，若情況再趨嚴重，政府應研究禁止食肆提供堂食的可能性。

行政會議成員湯家驊對近日的疫情表示擔心，更有無源頭個案出現，若一兩日後情況仍然持續，政府有需要考慮加緊社交限制，但具體措施需再作討論。

行政會議成員湯家驊表示，有需要考慮加緊社交限制，但具體措施需再作討論。（資料圖片）

工聯會立法會議員黃國健稱，現時有多個行業叫苦連天，包括保姆車和學童車司機、旅遊從業員如外遊領隊和本地導遊，以及食肆，他認為特首林鄭月娥即將公布的第二輪防疫抗疫基金應針對有關人士作出財政支援。

黃國健建議第二防疫及抗疫基金為旅遊業從業員及學童車業界等提供財政支援。（資料圖片）

葉劉：憂劏房環境密集 釀另一波社區爆發

另一名行政會議成員葉劉淑儀亦指，近日的感染個案增多，擔心醫療體制難以負擔，床位、人手及設施都開始緊絀，例如有市民在機場接受檢疫後確診，卻沒有盡快被送入院，就是證明。

葉劉又指，法國發現有帶菌者沒有病徵，擔心從外地返港的留學生會有類似情況，因病徵輕微而不被現，回家後傳染家人，造成家人外出工作時播毒的風險。她建議若疫情持續，政府應考慮全面禁止食肆提供堂食，以減低市民的感染風險。

葉劉又提到，近日有劏房亦出現確診者，憂慮劏房的居住環境密集，會造成另一波的社區爆發。她亦關注外傭周末在街頭聚集的問題，認為情況並不理想，例如聚集人數超過4人，建議有關當局應安排巡邏車加強巡查，並以「大聲公」作出警告，若警告無效便須作出驅散甚至檢控行動。

政會議成員葉劉淑儀指，近日的感染個案增多，擔心醫療體制難以負擔，床位、人手及設施都開始緊絀，例如有市民在機場接受檢疫後確診，卻沒有盡快被送入院，就是證明。（資料圖片）

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