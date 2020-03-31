【新冠肺炎】梁子超：日後應限超市人流　禁聚集限排隊距離

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計確診個案超過600宗。特首林鄭月娥今（31日）回應將其他設施改供輕症確診者使用時，她指不排除日後部份確診者好轉後將提早出院轉送檢疫中心。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超於商台節目《在晴朗的一天出發》指，現時「限聚令」較其他地區寬鬆，若市民不做好本份，無辦法不採取更嚴厲措施。他稱日後甚至應收緊超市人流限制，包括不能夠讓太多人聚集、限制排隊距離等。 對於有意見建議將病情輕的確診患者轉至家居隔離，梁子超表示做法「危險」，若在家居隔離時防疫處理欠佳，患者可傳播家人，並由家居傳播到社區，若患者感染家中年長人士，擔心嚴重患者的比例會增加，屆時深切治療部亦很快爆滿，甚至或出現需考慮「邊啲救邊啲唔救」的情況。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超於商台節目上稱，若讓康復中的患者回家隔離，將重犯歐洲的錯誤，坦言「無咩邊度有好結果。」他稱，由於香港的家居環境狹窄，安排將增加社區的傳播源。

梁子超建議應妨效方艙醫院做法處理低病徵的患者，加上他們不需要治療，只需要隔離，故可考慮讓患者於學校等有足夠通風的地方進行隔離，可以控制傳染源廣泛爆發，又可減少他們與醫療人員接觸。

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至於禁止多於4人在公眾地方聚集等新措施，梁子超稱措施較其他地區寬鬆，若市民不做好本份，無辦法不採取更嚴厲措施，而日後法官更可能加重刑罰。他稱日後甚至應收緊超市人流限制，包括不能夠讓太多人聚集、限制排隊距離等。

另外，梁子超在港台節目《千禧年代》中表示，海外港人回港潮逐漸完結，仍要觀察多14天，期間要嚴控本地傳播，避免出現源頭不明和沒有高風險感染因素的本地個案。

對於有意見建議將病情輕的確診患者轉至家居隔離，梁子超表示做法「危險」，而其他地區曾有安排患者家居隔離後，而出現疫情失控的情況。若患者在家居隔離時防疫處理欠佳，患者可傳播家人，甚至「一個都唔漏」，擔心由家居傳播到社區，若患者感染家中年長人士，擔心嚴重患者的比例會增加，屆時深切治療部亦很快爆滿，甚至或出現需「邊啲救邊啲唔救」的情況。

梁子超又稱，病情較輕、俗稱「病尾」患者一般康復得「七七八八」，他們一般能自我照顧，所需要的是隔離而不是治療，因此可轉至隔離中心集中隔離，亦建議可考慮改建學校禮堂、會展成為隔離中心。

另外，據傳媒報道，冰島一名確診患者的體內存在兩種新冠肺炎病毒，可能是全球首宗「雙重感染者」，梁子超表示，若當地傳播個案達到一定水平，病毒出現變異亦不出奇。

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另外，本身是醫生的公民黨立法會議員郭家麒亦在港台節目《千禧年代》中表示，以現時每日新增40至50個確診個案的情況而言，相信400張第二線隔離病床會在一周左右用盡。他建議政府將灣仔會展改建成臨時醫院，接收符合無長期病患、毋須使用呼吸機、非孕婦等條件的低風險的病人。