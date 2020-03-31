【新冠肺炎】何栢良：潮濕天氣或增飛沫傳播速度　籲盡量避堂食

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計確診個案超過600宗。政府日前公布新防疫措施，禁止多於4人在公眾地方聚集，措施對不少餐廳構成影響。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（31日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，提到潮濕天氣或增加飛沫傳播的速度，形容猶如「超級跑車」。他稱，若於不通風的環境、加上潮濕天氣，將「無人走得甩」。他呼籲市民盡量外賣食物，若需要堂食則於進食時不說話。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良（資料圖片）

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良於商台節目上說，過往指出的六個階磚距離適用於無戴上口罩時，能減少飛沫傳播風險，不過本港近日潮濕天氣或影響相關論述。他指，近日有美國研究指出，若於濕度高的環境，加上有人咳嗽，飛沫的速度將增至1秒30米，而射程更可遠至八米，形容猶如「超級跑車的速度」。他說，若於不通風的環境下，加上潮濕天氣，將會「無人走得甩」。他說明白措施對餐飲業的影響，指心痛餐廳的情況，但仍希望市民盡量不要堂食，若必須堂食則應避免進食時談話。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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至於近日有違反隔離令的人士被判刑，何栢良稱歡迎法庭判決，認為自3月起違反禁令的嚴重程度更高，因當時全世界疫情嚴峻，認為法庭會考慮嚴重性有合適懲罰。他指，政府於執行措施時應有一致性，對於近日頒布的聚眾法例要零容忍，建議如違例泊車般發告票，否則將令公眾感莫名其妙，「等於話畀大家聽政府係廢。」

必須集體隔離患者 籲立法強制戴口罩

至於近日醫院管理局行政總裁高拔陞提出，讓康復中的病人出院回家隔離。何栢良不認同有關做法，認為必須以集體隔離方式處理，並採取加強版防感染措施，包括立法強制戴口罩。