【新冠肺炎】何栢良撐「社交戒嚴」　限2至3人聚會截斷社區傳播鏈

因應新型肺炎疫情發展，據悉港府正研究推出更強力措施，限制聚集的人群數目。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（27日）受訪時建議，聚會人數可限在2至3人之內，措施應維持兩至三星期，以完全截斷本地傳播鏈。他形容嚴厲措施有如「七傷拳」，各界均有損失，但若不把握機會推動「社交戒嚴」，或令本港出現群組爆發，繼而令公營醫療系統不勝負荷。 對於有女警員到酒吧消遣後確診，何栢良提醒「唔好飯敘」，因除口罩飲酒及進食時有傳播風險，所有公職人員包括紀律部隊亦應注意感染控制措施。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良（資料圖片／盧翊銘攝）

限聚會人數在2至3人 措施應維持2至3星期

何栢良接受商台節目訪問時稱，隨疫情發展，不少海外國家已實施限制聚會人數，而香港的人口密度較海外高，有需要實施「社交戒嚴」級別的措施，如限制聚會人數在兩至三人，措施應至少持續兩至三星期，以截斷本地的社區傳播鏈。他又認為，新措施應同時設罰則，例如違例者會留下刑事紀錄或定額罰款，務求收阻嚇作用。

他同意限制聚會人數是嚴厲措施，形容為「七傷拳、大家都好傷」，但若香港未能把握機會，一星期後或將有社區的超級組群爆發，屆時公營醫療系統無可能承載到病人數目。他續指，人命是疫症中最需要守住的事，「你派一萬蚊都補償唔到」，市民大眾與商界都需要合作。

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女警到酒吧消遣後確診 何栢良：除口罩進食飲酒有風險

一名女警昨日確診，衞生署追查發現她發病前曾與同袍到酒吧消遣，該酒吧的樂隊及員工之間爆發疫情，涉及24人。何栢良再提醒「唔好飯敘」，因除下口罩進食及飲酒會增加傳播風險，同桌只要有一名隱形傳播者已很高危。他又提及，內地有監獄爆發疫症，而他曾視察本港的荔枝角收容所人流多、環境擠迫，如果有懲教人員或探訪者將病毒帶入收容所，則一發不可收拾，紀律部隊等公職人員應注意預防感染的措施。

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