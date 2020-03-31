【新冠肺炎】袁國勇警告或逾二千確診　病床爆滿　病人安置何處？

本港新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案超過600宗，香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日接受訪問時推算，香港隨時會出現2000宗本地個案。然而，本港現時負壓隔離病房已爆滿，醫管局本周將啟用約400張經改裝的「二線隔離病床」，讓輕症病人入住，但有醫生認為只屬杯水車薪，很快會再次爆滿。 本港應如何解決病床爆滿問題？行政長官林鄭月娥今（31日）早表示，不排除將接近康復的患者，轉送往檢疫中心隔離設施等候康復。醫學界立法會議員郭家麒則建議政府租用灣仔會展場地，改建為臨時醫院；同時促當局向私家醫院「買床位」，為公立醫院紓壓。

醫管局稱隔離病床將近爆滿，正改裝普通病房成為二線隔離病房，望加大病房容量應對疫情。（資料圖片／張浩維攝）

袁國勇昨日建議，可逐步將部分患者由最高級別的第一線病房，先轉移至第二級別的「二線隔離病房」；隨後，部份輕症患者可以入住駿洋邨等檢疫中心或隔離設施，待他們的病毒量低時可回家居隔離。他認為，駿洋邨等檢疫中心內設有多座樓宇，可分隔檢疫中心的病人及接受隔離的非病人。惟袁國勇強調，目前情況尚未到要讓輕症患者入住檢疫中心的地步。

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦認為，病情穩定的輕症病人離開醫院到別處隔離是可行做法，但他強調一定不能家居隔離。公共醫療醫生協會會長馬仲儀表在港台節目中表示，若疫情持續，擔心二線隔離病床亦會很快爆滿，建議可考慮將病情穩定、病毒量已很低的患者，轉送至遠離民居的隔離中心。

▼已啟用的檢疫中心▼

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郭家麒建議當局可參考外國做法，將展覽場地改建成臨時醫院，當中灣仔會展為可行地點。（資料圖片）

至於公民黨立法會議員郭家麒的建議則循改建現有場館入手，他建議當局可參考外國做法，將展覽場地改建成臨時醫院，當中灣仔會展為可行地點。他又指，政府可參考先前向私家醫院「買床位」的做法，將病情穩定的病人送往私家醫院治理，紓緩公營醫院隔離病房的壓力。

港島東醫院聯網總監陸志聰今日被問及改建展覽場地或體育館的做法，他回應指，抗疫規劃上一定要考慮相關可行性，相關做法一定會併入考慮。

特首林鄭月娥對有確診病患未能入院，指情況並非理想。(羅君豪攝)

食物及衞生局昨日回覆查詢時表示，目前政府共有3間檢疫中心，主要用以安排與確診患者有密切接觸，但沒有出現病徵的人士接受強制檢疫。該3間檢疫中心分別是鯉魚門公園度假村，連同首批加建單位合共提供145個單位；饒宗頤文化館翠雅山房，共53單位；火炭駿洋邨共1,454單位，3處檢疫中心共可提供約1,650個單位的檢疫設施。截至昨日早上9時，已使用逾一半單位。

當局指，位於元朗八鄉少年警訊永久活動中心的約80個翻修單位今日開始使用。當局繼續在柴灣鯉魚門公園度假村、西貢戶外康樂中心、少訊中心和位於竹篙灣的政府土地透過組裝合成建築方法增建合共至少約1000個單位的檢疫設施，目前進度良好，預計可於4月至7月分階段完成及投入使用。

林鄭月娥今早表示，隨著確診個案上升，醫院隔離病房有限，政府明白要增加檢疫中心的位置及設施，當中即將啟用的包括八鄉少年警訊中心、鯉魚門及竹篙灣。她又指，醫管局將增加400張二線負壓病床，但在共用資源的考慮下，不排除會將確診病人轉往檢疫中心治療。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼