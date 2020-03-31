兒童發展基金報告：93%學員日後毋須政府援助　計畫紓緩跨代貧窮

政府於2008年4月成立兒童發展基金，非政府機構和學校可申請撥款營辦計劃，支援來自弱勢社群的兒童發展。 勞工及福利局今日（31日）就計劃的成效發表長遠發展跟進研究報告，指有儲蓄習慣及獲得副學位程度或以上，均較非學員高。此外，有超過兩成的學員取得護士、社工等專業資格，並有逾九成受訪學員的家庭無須領取經濟援助。局方認為，結果反映計劃能為基層建立正面學習和工作態度，對紓緩跨代貧窮有正面影響。

政府於2008年4月成立兒童發展基金，非政府機構和學校可申請撥款營辦計劃，支援來自弱勢社群的兒童發展。（資料圖片）

勞福局於2018年1月委託香港理工大學應用社會科學系進行長遠發展跟進研究報告，就個人發展規劃、師友配對和目標儲蓄等方面評估兒童發展基金的成效。

兒童發展基金為正就讀小四至中四的低收入家庭兒童而設，顧問團隊透過問卷調查，了解 552名計劃參加者和 350 名非計劃參加者，在完成計劃四至七年後的最新情況和長遠成就，並收集他們的教育程度、職業情況、就業狀況和收入水平等個人資料。

學員獲專業資格比例較高

研究結果指，有80.8%的受訪學員有儲蓄習慣，比例較56.3%的非學員高；已在職的受訪學員平均每月儲蓄2,836元，明顯高於非學員的平均每月1,623元。此外，83.8%的在職受訪學員為副學位程度或以上，較67.6%的在職非學員為高；同時有較多受訪學員獲得專業資格及技能，分別有26.6%的受訪學員取得註冊護士、社工、測量師和教師等專業資格，及22.6%的在職受訪學員獲得其他技能，如科學、科技、工程和數學等，較9.1%的在職非學員高。

較多在職受訪學員無須申領經濟援助

結果指，較多在職受訪學員（93.5%）的家庭無須領取社會福利署的經濟援助，非學員的比例則為75.3%。研究顯示，基金計劃對紓緩跨代貧窮有正面影響。此外，受訪學員精神健康較佳，較少出現情緒症狀、行為問題和朋輩問題。勞福局指，結果反映計劃長遠能有效為基層兒童和年輕人建立正面的學習和工作態度，顯著改善社交技巧、解難、資源管理和規劃未來等能力，並建立持續儲蓄的習慣，對紓緩跨代貧窮有正面影響。

早前審計報告發現，基金經過8年時間，受惠人數才達到預期，和成立時預期3至5年內全面推行計劃的時間表不符。