【審計報告】兒童發展基金受惠人數達預期　惟不符計劃推行時間表

審計署今日（27日）公布《審計署署長第七十三號報告書》，當中分析政府兒童發展基金運用的情況。審計報告發現，基金經過8年時間，受惠人數才達到預期，和成立時預期3至5年內全面推行計劃的時間表不符。 同時，營辦機構須就基金計劃提交經審核財務報告。審計署指，截至今年7月31日，在295份須提交的財務報告中，有247份逾期提交，佔84%；最長遲交個案逾期近3年，而社署並無對遲交個案採取足夠跟進行動。

審計報告發現，兒童發展基金經過8年時間，受惠人數才達到預期，和成立時預期3至5年內全面推行計劃的時間表不符。（資料圖片）

政府於2008年4月成立兒童發展基金，財政承擔額為9億元，非政府機構和學校可申請撥款營辦計劃，支援來自弱勢社群的兒童發展。

8成個案遲交財務報告 最長遲交3年

按規定，營辦機構需要就基金計劃提供財務報告，提交報告的限期載於服務協議。審計署發現，截至今年7月31日，在295份須提交的報告中，有247份逾期提交，佔84%；而遲交日數有1日至1,092天不等。而社署並無對遲交個案採取足夠跟進行動，例如在10個經審查的計劃中，有30份逾期提交報告，社署並無向當中的24個個案發出催辦信。

審計署又指，在10個經審查的計劃中，經審核財務報告顯示其中6個有撥款盈餘；惟社署並無盡快收回這些撥款盈餘，而且需要頗長時間，例如有一個計劃需時956 天才完成審閱經審核財務報告。截至今年7月31 日，該6個計劃中，只有2個的撥款盈餘已收回。

社會福利署回應指，將切監察經審核財務報告的遲交情況，並認同在切實可行情況下，盡快收回基金計劃的撥款盈餘。

基金推行8年後參加人數達預期 和原定時間表不符

勞工及福利局於2008年及2009年想立法會提供資料，預期最少13,600 名兒童可受惠於政府為基金開立首筆，為數3億元的財政承擔額，而各批基金計劃將於3 至5 年內全面推行。惟審計報告發現，2017年基金參加者累計至14,796 人，雖然已達到預期參加人數，但自首批基金計劃於2009年推出，已過了8年，與計劃預期的時間表不符。審計署建議勞工及福利局，需留意是否需要加快推出日後的基金計劃。

勞工及福利局解釋，基金對每名參加者的資助額於2014 和2016 年有所調高。每名參加者的資助額增加後，參加者人數便會少於原先估計的13,600 名。

政府於2008年4月成立兒童發展基金，非政府機構和學校可申請撥款營辦計劃，支援來自弱勢社群的兒童發展。（資料圖片）

社署規定將6成撥款直接用於參加者 惟無列明原則

在計劃推行方面，審計署分析50個已培訓撥款舉辦的培訓活動，發現在活動類型和活動費用方面，存在很大差異，例如在工作坊的費用為28元至712元不等，典禮的費用則為94元至 1,105元不等。

報告又指出，社會福利署於規定營辦機構把培訓撥款的60% 直接用於參加者身上。然而，審計署指出，社署並無發出指引，列明使用培訓撥款的其他原則，例如所舉辦活動的類型和費用；審計署指，社署應發出指引，列明原則。社會福利署回應指，將制訂指引，列明可助營辦機構有效運用培訓撥款的一般原則。