【抗疫基金】零售享八萬資助　公司急改商業登記　稅務大樓排長龍

COVID-19新型冠狀病毒疫情持續，政府於2月14日記者會公佈成立「防疫抗疫基金」，在300億元的基金下推出「零售業資助計劃」，向零售商戶發放八萬元的津貼。連日來早上灣仔稅務大樓都有人大排長龍，大量市民取籌更改商業登記為零售，希望能在截止申請前最後衝刺。有人批評，更改手續落後繁複，要到稅務大樓排隊，亦是高風險的人群聚集。 不過根據當局指引，可申請資助的必須是1月1日前已開業、主要業務為零售的商店，有排隊的市民坦言是「博一博」。

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記者今日（31日）早上到灣仔稅務大樓，依然是「人山人海」，與街道冷清形成鮮明對比，大量市民到場為公司更改商業登記的業務性質，籌號很快就派完。

車房兼售零件 急改「貿易」為「零售」登記

經營車房五年的張小姐的生意涉及汽車零件代理及相關服務，與零售業務相關，但最近才意識到，公司的商業登記為「貿易」。她指，自疫情開始後生意大減七成，因車主在Amazon等網購汽車零件自行改裝，加上市民為減少感染風險不敢駕車外出，「啲人寧願就咁擺架車喺度都唔揸出街。」

她透露受疫情影響，現時公司的員工只剩下一人，而附近有住戶確診新冠肺炎，致客人不敢光顧，因此需要防疫基金的援助。她批評當局科技落後，商業登記要親身排隊，質問為何商業登記不能網上更改，「都驚拎唔到（基金），但都要排隊試下先囉。」

車房老闆張小姐透露受疫情影響，現時公司的員工只剩下一人，而附近有住戶確診新冠肺炎，致客人不敢光顧，因此需要防疫基金的援助。（歐陽德浩攝）

彭先生指，經營的髮廊涉及售賣洗頭水等商品，亦屬零售。（歐陽德浩攝） 髮廊會「零售」護髮用品 老闆冀基金涵蓋各行各業 經營髮廊的彭先生表示9點半已開始排隊取籌，雖然商業登記為服務，但是髮廊涉及售賣洗頭水等商品，亦屬零售。他透露最近半年的生意已減少四成，「冇人需要剪頭髮，剪到點靚都冇人睇到，又驚太近接觸會受感染！」 他續指，之前曾郵寄更改商業登記申請但不受批，因此今日專程排隊更改。他斥責政應公布詳細的指引，專門設立熱線查詢，讓市民不需要疲於奔命排隊，更指除了零售外，各行各業亦需資助。「政府混淆得好緊要囉，一樓咨詢處冇查詢服務！基金應該多元化啲，唔好咁狹窄啦。」

今早（31日）10時，灣仔稅務大樓大排長龍，大量市民取籌更改商業登記為零售，希望能在截止申請前最後衝刺。（歐陽德浩攝）

售非實體貨物、食肆、網購店等不合申請資格

根據政府網頁指，零售是一般大眾銷售實體貨物，供個人或家庭消費或使用，不包括代理及代辦服務、預付/禮品卡、門劵、交通工具票等非實體貨物。抗疫基金的申請者，須在香港擁有固定地址及獨立營運的實體商店，主要業務為零售，並須於今年1月1日前已經開業，但不包括：領有由食物及環境衞生署簽發的食肆、小販（包括持牌小販）、從事郵購或網購進行銷售的商店。除了申請人填報的業務性質之外，當局還會審視零售佔的比重，可能需遞交銷售記錄審批，而比重佔多少才一定會批，就沒清楚講明。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼