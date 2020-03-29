【新冠肺炎】張建宗：行業大受打擊　政府將啟第二輪防疫抗疫基金

政府剛立法禁止於公眾地方進行多於四人的羣組聚集，而周六（28日)下午六時起，所有餐飲處所最多可接待的客人數量為其通常座位數量的一半，枱與枱之間最少要有1.5米距離或設有隔板等分隔安排，每枱不可多於四人。政務司司長張建宗指，管制措施，無可避免會打擊行業的生意，政府會為這些受影響行業提供財政支援，支援以保障員工為主。他又指，各行各業過去一個多月承受更大打擊，政府將會啟動第二輪防疫抗疫基金，制定合適方案，再向立法會財務委員會申請撥款。

張建宗指，隨著大批香港居民因應海外國家日趨嚴峻的疫情而回港，本港的輸入確診個案持續增加，另外亦出現一些本地社區感染的群組。這兩個星期，本港的確診個案由138宗急劇增至3月27日的518宗，升幅近三倍。

為進一步減少聚會、聚餐和聚集等社交接觸，盡力阻止病毒在社區傳播，政府以更嚴厲和果斷措施減少人多聚集的活動；政府剛立法禁止於公眾地方進行多於四人的羣組聚集，由今日(29日)凌晨零時起，為期14天；而周六(28日)下午六時起，所有餐飲處所最多可接待的客人數量為其通常座位數量的一半，枱與枱之間最少要有1.5米距離或設有隔板等分隔安排，每枱不可多於四人。

他表示，以上的管制措施，無可避免會打擊這些行業的生意，令情況雪上加霜，並會影響員工生計，但為了防疫抗疫的工作，實在是有需要推行。政府會為這些受影響行業提供財政支援，支援以保障員工為主。

而政府在二月下旬宣布成立的防疫抗疫基金共提供24項支援。各行各業過去一個多月承受更大打擊，政府將會啟動第二輪防疫抗疫基金，制定合適方案，再向立法會財務委員會申請撥款。