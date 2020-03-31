前廉政專員施百偉辭世　曾要求廉署修例免受特首命令

廉政公署今日（31日）發表聲明，指前廉政專員施百偉（Bertrand de Speville）辭世。 在回歸前，施百偉把當時首位華人副處長徐家傑撤職，促使立法局首次運用權力及特權條例進行調查。 廉政專員白韞六發表聲明，指廉署都對施百偉離世感到悲痛，而曾經與他共事的廉署同事，「將會懷念這位堅毅、深具遠見的領袖和謙謙君子。」

廉政公署今發表聲明，指前廉政專員施百偉（Bertrand de Speville）辭世。（資料圖片／鍾偉德攝）

93至96年出任廉政專員

廉政專員白韞六發表聲明，指前廉政專員施百偉辭世，他曾於1993年至1996年出任廉政專員，成功偵破多宗跨境商業貪污案件。

聲明指，施百偉任內積極支持廉署在回歸前，與內地反貪機關建立更緊密的合作關係。卸任廉政專員以後，他亦曾協助不同地方的政府和國際機構，就反貪政策和措施提出建議。

聲明中表示：「曾經與施百偉共事的廉署同事，將會懷念這位堅毅、深具遠見的領袖和謙謙君子。」

施百偉（右）曾在2016年出席論壇，指廉署應向特首「負責」，但不包括「聽令」。（資料圖片／鍾偉德攝）

曾令立法局首次運用權力及特權條例調查

施百偉是回歸前最後一名外籍廉政專員。在1993年11月，他曾根據《廉政公署條例》第8（2）條，把當時首位華人副處長徐家傑撤職，使立法局首次運用權力及特權條例進行調查。他事後曾表示，這是他任內最艱難的時刻。

曾倡廉署修例

翻查資料，在2016年期間，施百偉曾在論壇中致辭，建議修訂廉政公署條例，字眼如「符合行政長官命令及受行政長官管轄下」等可刪除，令廉署不受制於某人、免受特首命令；而基本法規定律政司主管刑事檢察工作不受任何干涉，當中「不受任何干涉」的字眼可以加進去。

他又建議副專員不一定由執行處首長兼任，條例亦應清楚訂明廉政專員的任期。