廉署控商專學校助理校長及前主任　涉偽造記錄詐騙培訓局16.8萬

香港商業專科學校助理校長曹敏和、前項目統籌主任張豪翔，今日（21日）被廉政公署起訴，涉嫌串謀偽造學員的出席記錄，詐騙僱員再培訓局撥款一共近16.8萬元。兩名被告已獲廉署准予保釋，以待星期四（23日）在西九龍裁判法院答辯。

廉政公署起訴商專學校助理校長及前主任，涉嫌串謀偽造學員的出席記錄，詐騙僱員再培訓局撥款一共近16.8萬元。（資料圖片）

被告曹敏和（34歲）為商專助理校長，及張豪翔（32歲）為商專前項目統籌主任，同被控一項串謀欺詐罪名，違反普通法。

僱員再培訓局於2015年2月，與其中一間獲其認可的培訓機構商專簽訂一份為期4年的服務合約，以提供不同的再培訓課程。兩名被告負責管理該校提供的僱員再培訓局再培訓課程。在每個財政年度開始之前，商專會向僱員再培訓局申請分配學額，以開辦認可再培訓課程。如商專能達到僱員再培訓局的要求，包括課程的平均出席率達到80%或以上，則可於同一個財政年度內申請增撥學額以加開再培訓課程。

案發時「LCCI Level 1簿記考試備試基礎證書(兼讀制)課程」為商專獲僱員再培訓局資助開辦的其中一個認可再培訓課程。控罪指，曹敏和及張豪翔涉嫌於2017年6月至2018年3月期間，一同串謀欺詐僱員再培訓局，不誠實地就該簿記課程編製虛假的學生出席記錄，遞交該些記錄予局方以支持商專申請增撥學額，以及誘使局方批准申請及向商專批出提供增撥學額的相關資助。

局方據報因此批准商專的申請，以增撥44個學額，以及發還加開兩個再培訓課程的培訓費用一共近16.8萬元。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。僱員再培訓局在廉署調查案件期間提供全面協助。