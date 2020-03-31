【新冠肺炎】香港仔混種短毛貓對病毒呈陽性反應　本港首宗貓染疫

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續。漁農自然護理署今日（31日）表示，一隻混種短毛貓對病毒測試呈陽性反應，成為本港繼兩隻狗確診後，第三隻對新冠病毒測試呈陽性反應的動物。牠是全球第二隻染疫貓隻，比利時衛生當局上周五表示一名患者的家貓確診。 漁護署說，該貓隻現時無任何相關病徵，主人為第533宗確診者。

漁農署說，個案涉及一隻混種短毛貓，居於香港仔住所，由於主人早前確診，貓隻昨日（30日）被送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。

口腔、鼻腔及直腸樣本均呈陽性

署方同日為貓隻抽取樣本檢驗，在口腔、鼻腔及直腸的樣本中，都發現對病毒測試呈陽性反應，惟該貓隻現時沒有任何相關病徵。

漁護署說，會繼續為上述貓隻進行密切監察，並會為其進行反覆測試。

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無證據顯示寵物會傳播病毒

發言人強調，現時沒有證據顯示寵物會傳播病毒。寵物畜養人應時常保持良好衞生習慣外，在任何情況下，絕不應棄養寵物。

漁護署說，為確保公眾及動物的健康，署方強烈建議將與確診者同住的寵物（哺乳類動物，包括貓狗），安排在漁護署的檢疫設施接受檢疫。

在本月27日，比利時衛生當局曾表示有一隻家貓確診，相信由主人傳染，成為全球首宗貓確診個案。牠出現肚瀉和嘔吐的徵狀，專家當時強調只是個別病例。