18區新一年住戶數據公布　入息中位數高低差一倍　大學生比率懸殊

政府統計處今日（31日）公布2019年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料，顯示去年18區中，灣仔區「蟬聯」去年全港住戶每月入息中位數最高的地區，達44,100元。觀塘則連續第三年成為入息中位數最低的分區，住戶每月入息中位數僅22,500元，而家庭住戶數目及人口數目均是全港最高。 另外，數據亦顯示灣仔區住戶的學歷是最高，有45.9%住戶有大學學位程度，遠高於全港平均的25.3%，而葵青區有學位程度住戶比例則最少，僅得17.2%。

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住戶月入息中位數$28,700 僅兩區破4

統計處報告書按區議會分區劃分，包括人口和社會經濟特徵的各項統計資料，如人口年齡、性別和婚姻狀況，報告書是按去年進行的「綜合住戶統計調查」的結果所編製。

根據統計處數字，去年本港人口共有7,422,500人，所有住戶每月入息中位數則為28,700元。灣仔區的住戶每月入息中位數第二年成為全港之冠，第二名則為中西區，住戶每月入息中位數為41,400元，全港亦僅這兩個區中位數突破4萬元。中位數最低的是觀塘區，每月僅22,500元；深水埗則以中位數24,300元，稍稍高於觀塘區。

政府統計處今日（31日）公布2019年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料。（統計處報告截圖）

西貢區自置居所比率最高

另外，有不少出租公屋的觀塘區，住戶居於自置居所的住戶百分比亦是18區中最低，為30.9%。百分比最高的為西貢區，為65.1%。

灣仔區男女失衝 女多男少

在年齡方面，全港整體的年齡中位數是44歲，年齡中位數最高的是黃大仙區及沙田區，為45歲；而離島年齡中位數則最低，為40歲。勞動人口的年齡中位數方面，不包括外籍家庭傭工下，中位數最高的是南區，為45歲，而最低則為離島，為41歲。

在性別比率方面，灣仔區男女比例最失衡。不包括外籍家庭傭工下，灣仔區每千名女性人口僅得872名男性人口，而性別比率最平衡的為北區，每千名女性人口有933名男性人口。