【新冠肺炎】醫管局前高層：新增確診者等候多日入院不符合邏輯

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港確診數字急增，供病人隔離治療的負壓病床爆滿，有確診患者需等候入院。醫管局於本周內啟用400多張二線病床，接收症狀較輕微或者康復中的新型肺炎病人。 香港中文大學生命倫理學中心總監、醫管局前質素及安全總監區結成在港台節目《千禧年代》中表示，醫院要求確診者等體內沒有病毒才出院，卻將傳染性較高的新增確診者留在社區等候入院，做法不合邏輯且「幾大問題」。他建議當局在未來兩星期要作決定，會否將病毒量低、接近康復的病人，轉到其他地方，以騰空病床予新增確診患者。 他又表示，政府整體防疫「唔係做得差」，惟抗疫策略主要「因應時勢發展而做決定」，雖然推出每一次政策都算快，但整體上「就係慢」，他認為政府需要預計未來兩三星期最大的風險，盡早部署。

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區結成表示，將新確診病例留在社區「幾大問題」，因確診患者的傳染性高，醫院現時要求確診患者病毒完全清除才能出院，但卻將具傳染性、剛確診的患者留在社區，是「唔係好合邏輯」。

他指，本港醫院要求確診患者接受三次病毒測試呈陰性後才能出院，較很多地方嚴謹。若醫院要求患者接受兩次測試呈陰性便可出院，便能騰出病房供新增確診者使用，而這都需考慮風險。他認為，政府在未來兩星期需決定，會否將病毒量低、接近康復的病人，轉到其他地方，以騰空病床予新增確診患者。

他又指，醫管局過往使用二線病床的情況很少，代表現時「情況去到關鍵」。他又指，能否再增加病床接受確診患者需視乎風險。若不太計較風險，固然可以使用其他病床接受病人，但這會令醫護人員面臨風險，若有出現醫護人員感染的情況，擔心醫院的防線會斷裂。

區結成表示，政府整體防疫「唔係做得差」，惟抗疫策略主要「因應時勢發展而做決定」，雖然推出每一次政策都算快，但整體上「就係慢」。他認為政府需要預計未來兩三星期最大的風險，盡早部署。他指，近日有卡拉OK顧客集體感染，但政府未有對麻雀館和卡拉OK進行規管。他指，政府「可能都好快」作出規管，但整體而言不能幫到醫院的防線。他形容前線醫護人員壓力大，政府聆聽前線醫護聲音很重要。