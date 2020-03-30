【新冠肺炎】二線病床本周啟用　郭家麒倡改建會展作臨時醫院

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，醫管局昨天公布，公營醫院隔離病床及隔離病房使用率分別已達62%及74%，醫管局行政總裁高拔陞今天（30日）表示，本周內會啟用400張二線隔離病床。 本身是醫生的公民黨立法會議員郭家麒指出，本港連日確診個案達雙位數，昨天更有59宗個案，若趨勢持續，400張二線病床或於啟用約一星期便會爆滿，他建議參考美國紐約、英國倫敦，將灣仔會議展覽中心改建為臨時醫院，接收情況輕微的肺炎病人。

郭家麒舉例指，美國紐約將四座展覽中心改建成為臨時醫院，其中紐約雅各布賈維茨會議中心（Jacob K. Javits Center）順利改建成臨時醫院，提供1,000張病牀；英國倫敦亦將會把英國倫敦展覽中心（ExCeL Centre），改建為一所可容納4000名病人的臨時醫院，名為「國民保健服務南丁格爾醫院」（NHS Nightingale Hospital），而英國曼徹斯特、伯明翰亦有展覽中心被改建成為臨時醫院。

他建議，政府把灣仔會議展覽中心改建為臨時醫院，接收情況輕微的肺炎病人，而臨時醫院接收的病人必須為情況輕微，病人不能有長期病疾，同時毋須使用呼吸機、毋須接受深切治療，以及並非兒童、孕婦。

郭家麒建議港府參考美國紐約、英國倫敦，將灣仔會議展覽中心改建為臨時醫院，接收情況輕微的肺炎病人。（吳倬安攝）

郭家麒又指，臨時醫院需提供24小時醫療支援，包括飲食、清潔等。他呼籲政府不要再拖延，又認為中國武漢也把當地設施改建成臨時醫院，認為港府不可能做不到，「連武漢都識做（臨時醫院），點解我哋嘅政府仲企咗喺度」。他認為除會展外，啟德郵輪碼頭亦是適合的臨時醫院選址。