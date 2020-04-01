灣仔益誠大廈居民確診　首現同層鄰居中招　疑公眾地方傳染

新班冠狀病毒疫情持續，本港今日新增51宗確診個案，累計宗數達766宗。衞生防護中心指出，其中第760宗個案任職私人司機，居於灣仔益誠大廈3樓，是早前第525確診個案的鄰居，兩人並不相識，懷疑患者在公眾地方如升降機內感染。中心已通知食環署指導大廈加強清潔，亦會派員了解傳播途徑，讓居民留深喉唾液作化驗。 益誠大廈貼出告示，指兩名住戶於3月27及28日確診，管理公司已安排清潔工人加強公共地方的清潔及消毒工作。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第760宗個案患者任職私人司機，居於灣仔益誠大廈3樓，是早前第525確診個案的鄰居，兩人並不相識，但懷疑患者在公眾地方如升降機內受到感染，「兩人面對面經過都唔定。」

張竹君表示，該單位屬套房，有獨立廁所，以往同一大樓的傳播途徑方向是「打直」，正經過喉管或渠道傳播病毒，但今次則屬「打橫」傳播，故將派員詳細了解。她續指，已通知食環署指導大廈加強清潔，亦會派發樣本瓶，呼籲同層住戶留下唾液供檢測。



翻查資料，第525宗個案是一名63歲的男子，為第477宗個案、52歲女子的家人，兩人均居於益誠樓，現時分別在律敦治醫院及東區尤德夫人那打素醫院留醫。

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