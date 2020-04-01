Reenex美容院職員為患者面部美容後確診　Red MR唱K七人確診

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日新增51宗確診個案，34人有外遊記錄，當中13人為留學生，確診者中包括孕婦、40日大嬰兒、空中服務員、入境處職員等，另有常去健身人士及的士司機未知感染來源，累積個案達766宗(1宗為疑似個案)。早前尖沙咀Red MR卡拉OK七人群組中，當中5人早前已確診，另外兩人今日（1日）亦正式確診。 此外，第756宗確診個案在Reenex尖沙咀iSquare分店從事美容工作，上月底曾為一名確診者進行面部美容療程。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，美容院屬高危場所，美容師與顧客近距離接觸，未知是否在美容期間被感染。

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RED MR卡拉OK群組早前小型爆發， 一行七人於3月24日到訪過尖沙咀Red MR，有五人確診（第622、687、702、704、705宗個案），衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，早前送入檢疫中心的兩名同行者今日亦正式確診（第758及759宗），早前已表示有少許不舒服。換言之，當日一起唱K的人士全部無一倖免，一同受感染。

張竹君指上述場所沒有提供自助餐服務，確診者在唱K期間有點餐飲，職員也短時間入房服務，暫時未有資料該房間其後有多少客人使用，有關場所已進行大清洗。此外，張竹君提到第752宗個案為第702宗個案（則RED MR群組其中一人）的家人 。

Reenex iSquare分店職員為確診者做美容後中招

此外，第756宗個案在尖沙咀Reenex其中一間分店工作，張竹君指該個案非經常接觸顧客，3月25日被指明要求服務一位客人，為其進行面部美容，期間美容師有戴口罩，因較近距離接觸及會接觸面部，有機會在過程中傳播，並認為美容院屬高危場所。其後該患者在3月29日發病，隨即到急症室求醫，該個案與第504宗個案相關。

張竹君補充指，第504宗個案早前沒有透露潛伏期間曾到過該美容院，第二次問及才想起，指出部份確診者未必完全記得潛伏期及發病後的所有行程。

Reenex在尖沙咀有兩間分店，分別是iSquare和北京道1號，記者在政府公布後到兩間分店視察，均已關門並無營業。

Reenex發公告指，收到通知表示有reenex客戶確診新型冠狀病毒，該客戶服務的員工亦已經進行檢測。而有關客戶曾於3月25日到訪尖沙咀 iSQUARE 22樓分店進行療程。為此，公司決定即時關閉尖沙咀iSQUARE 22樓及北京道27樓分店，以進行徹底消毒及清潔，兩間分店之員工即日起開始隔離14天。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，今日在記者會公布，截至下午4點，今日新增51宗確診個案，編號由716至766，其中23女、28男，年齡介乎40日至65歲。

34人有旅遊史，其中13人士學生。其中#721是懷孕女士，懷孕21周，去過巴西、智利、阿根廷；#723是#715的家人；#750是#534的同事；#753是常駐英國的空中服務員，在英國與朋友及朋友的丈夫聚會，有發燒無測試，回港做過CX252航班工作，但回港後一陣才有病徵；#764是飛機師，3月22日有病徵，曾飛過去溫哥華和倫敦，可能在加拿大或英國受感染。

17人無外遊史：

#717，機場入境處職員，並非面對市民的職位，曾接觸過朋友在3月初從美國返港，朋友有鼻水。

#718，3月17日去過蘭桂坊、中環酒吧，但並非之前公布的酒吧。

#719，無頭緒，常去健身，在薄扶林的健身中心，並非之前公布的幾間。

#738，曾與#484一齊食飯，是密切接觸者，在駿洋邨檢疫時確診。

#742，是家庭傭工，僱主兒子#613從英國返港，全家人#612、#613、#622、#647都確診。

#743，無外遊史，朋友是空中服務員，曾經發燒，但無做過檢測，很大機會是帶病毒。

#746，酒吧群組的表演者。

#747，太太是空中服務員、即#623確診個案。#747是港超聯球隊傑志的助教。#623曾外外遊，3月25日發燒，看醫生後確診。#747無病徵，3月25日最後返工，等候入檢疫中心，在30日檢測到。

#748，#686傳染期間一同食飯。

#754，無頭緒，是的士司機，無用call台和app，不記得有無接載乘客去酒店、機場或醫院。

#755，3月14日去過All Night Long。

#756，與#504相關。#756是尖沙咀Reenex美容院從業員，3月25日幫#504做過美容。未知是尖沙咀哪一間分店。當時#756有戴口罩，但#504無戴。

#757，是40日的嬰兒，確診個案#462在3月20日曾接觸過、抱過BB。#462是朋友，相信是嬰兒滿月時探望。嬰兒父母測試陰性。滿月聚會還有嫲嫲在場，正追蹤。

#758、#759去過卡拉OK Red MR，七人唱K全部確診。

#760，是私家車司機，住在灣仔益成樓3樓，#525的鄰居，當局會加強消毒和調查。以往是可能因為喉管而傳播，現在是打橫地傳播，需要再了解是否密切接觸。公共設施的清潔好重要。第一個個案後，已經做了清潔，食環署落場知道何為好的清潔方式。會叫同層住戶留口水樣本。