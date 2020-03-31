【新冠肺炎】Red MR爆疫症　傳染病醫生列4因素　唱K高危如打邊爐

本港的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，至今（31日）累計714宗確診及1宗疑似個案，最新出現小型爆發的群組出現在尖沙咀Red Mr卡拉OK房，7人一同唱K，當中5人確診，餘下2人需接受檢疫。 有傳染病科醫生直指，K房如打邊爐般高危，有四大因素，包括唱K時未必會戴口罩，或污染共用的咪高峰及其他設施；眾人傾談時會口沫橫飛，一人帶病毒可傳染全部人；各人會在同一密閉空間逗留較長時間；若K房有獨立廁所，供房內人士共用，病毒亦有可能經分泌物傳播。醫生提醒即使在K房內戴口罩亦不等同零感染風險，因難免會脫口罩進食，亦有可能會經其他接觸而受感染。

源自武漢的新型冠狀病毒肺炎持續肆虐本港，最新於今日確診的4宗個案（第687、702、704、705宗），衞生署追查下發現，4人與早前確診的第662宗個案一同於3月24日，到過Red MR尖沙咀分店唱K，之後陸續發病，當局形容為「小型群組爆發」。

曾祈殷稱，K房屬密閉空間，一班人長時間逗留並傾談會增加互相傳染的風險。（資料圖片／勞敏儀攝） 如打邊爐般共處密閉空間 多共用設施增風險 感染及傳染病專科醫生曾祈殷形容，唱K等同打邊爐般高危，眾人在K房內的距離較接近，增加傳染風險，他又逐一列舉K房內的高危因素。 美國近日一項研究發現，新型冠狀病毒在霧化程序下，可懸浮在空氣中達3個小時。曾祈殷解釋，唱K與打邊爐一樣，一班人會較長時間逗留在密閉空間，若空氣不夠流通，病毒可長時間停留在環境中。 曾續指，光顧卡拉OK的客人唱歌時未必會戴口罩，亦會將咪高峰貼近咀邊，而K房內的咪高峰需共用，有機會互相傳染。除咪高峰之外，房內亦有不少共用設施，例如椅子、門柄等，若房內有獨立的廁所，若帶病毒的人用過廁所後，分泌物內的病毒或可間接傳染其他使用者。 在K房除了唱歌，亦會有其他活動，例如進食、傾談、玩骰盅、甚至有更親密的接觸如擁抱等，社交距離相信少於1米，若無戴口罩的情況下，有人口沫橫飛，很易傳染予他人。

港府自3月28日晚上6時起實施新例，食肆處所每張檯不能多於4人，而由於大部份卡拉OK持食肆牌，同受此規限，但未有要求卡拉OK停業。娛樂場所如麻雀館亦未被規管。

曾祈殷指，難理解政府當初無要求卡拉OK停業，而若果再不補救「就係政府問題」， 下一個群組爆發有可能是麻雀館。

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