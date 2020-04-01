【新冠肺炎】40日大嬰兒被父母友人手抱後感染　治療後情況穩定　

新班冠狀病毒疫情持續，本港今日新增51宗確診個案，包括一名40日大的嬰兒。嬰兒3月20日在滿月聚會時，被早前確診患者者、父母的友人接觸及手抱過。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，已向嬰兒處方蛋白酶抑制劑治療，情況暫時穩定。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，第757宗個案為40日大的嬰兒於上月20日於滿月聚會時，被第462宗確診者、父母的朋友接觸及手抱過。（梁鵬威攝）

劉家獻表示，第757宗個案為40日大的嬰兒於3月20日於滿月聚會時，被第462宗確診者、父母的朋友接觸及手抱過。

嬰兒因發燒，父母將他送往私家醫院寶血醫院進行檢測，對病毒呈陽性反應。父母其後直接將嬰兒送到伊利沙伯醫院急症室，當時發燒達攝氏38度，直接入住兒科隔離病房，男嬰入院時沒有戴口罩。醫院已為嬰兒照肺及檢查血液，兩者顯示正常，亦有抽脊髓作檢測。劉指，已向嬰兒處方液體的蛋白酶抑制劑治療，情況暫時穩定。另外，父母已進行病毒測試，呈陰性反應，至於曾出席聚會的嫲嫲情況則仍在跟進。

被問到藥物對嬰兒會否產生副作用，劉家獻表示，嬰兒服用液體的蛋白酶抑制劑，可能會有作嘔、肚痾或影響肝功能等副作用，重申有參考專家小組就嬰兒感染的用藥劑量指引。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君提醒，年輕人未必察覺自己患病，傳染期可感染其他人，建議應少接觸或探望嬰兒及長者。另外，第721宗確診個案為懷孕21周的36歲孕婦，有外遊紀錄，於2月27日至3月25日期間，曾到智利、阿根廷和巴西，於3月26日發病。

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+ 7 + 6 + 5

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，今日在記者會公布，截至下午4點，今日新增51宗確診個案，編號由716至766，其中23女、28男，年齡介乎40日至65歲。

34人有旅遊史，其中13人士學生。其中#721是懷孕女士，懷孕21周，去過巴西、智利、阿根廷；#723是#715的家人；#750是#534的同事；#753是常駐英國的空中服務員，在英國與朋友及朋友的丈夫聚會，有發燒無測試，回港做過CX252航班工作，但回港後一陣才有病徵；#764是飛機師，3月22日有病徵，曾飛過去溫哥華和倫敦，可能在加拿大或英國受感染。

17人無外遊史：

#717，機場入境處職員，並非面對市民的職位，曾接觸過朋友在3月初從美國返港，朋友有鼻水。

#718，3月17日去過蘭桂坊、中環酒吧，但並非之前公布的酒吧。

#719，無頭緒，常去健身，在薄扶林的健身中心，並非之前公布的幾間。

#738，曾與#484一齊食飯，是密切接觸者，在駿洋邨檢疫時確診。

#742，是家庭傭工，僱主兒子#613從英國返港，全家人#612、#613、#622、#647都確診。

#743，無外遊史，朋友是空中服務員，曾經發燒，但無做過檢測，很大機會是帶病毒。

#746，酒吧群組的表演者。

#747，太太是空中服務員、即#623確診個案。#747是港超聯球隊傑志的助教。#623曾外外遊，3月25日發燒，看醫生後確診。#747無病徵，3月25日最後返工，等候入檢疫中心，在30日檢測到。

#748，#686傳染期間一同食飯。

#754，無頭緒，是的士司機，無用call台和app，不記得有無接載乘客去酒店、機場或醫院。

#755，3月14日去過All Night Long。

#756，與#504相關。#756是尖沙咀Reenex美容院從業員，3月25日幫#504做過美容。未知是尖沙咀哪一間分店。當時#756有戴口罩，但#504無戴。

#757，是40日的嬰兒，確診個案#462在3月20日曾接觸過、抱過BB。#462是朋友，相信是嬰兒滿月時探望。嬰兒父母測試陰性。滿月聚會還有嫲嫲在場，正追蹤。

#758、#759去過卡拉OK Red MR，七人唱K全部確診。

#760，是私家車司機，住在灣仔益成樓3樓，#525的鄰居，當局會加強消毒和調查。以往是可能因為喉管而傳播，現在是打橫地傳播，需要再了解是否密切接觸。公共設施的清潔好重要。第一個個案後，已經做了清潔，食環署落場知道何為好的清潔方式。會叫同層住戶留口水樣本。