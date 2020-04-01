【新冠肺炎】陳肇始：確診者長期留家等入院不理想　研設臨時醫院

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，醫管局負壓病床及隔離病房瀕臨爆煲。食物及衞生局局長陳肇始今日（1日）承認，過去兩天有確診者須留家等入院的情況不理想，透露政府正研究在臨床情況許可下，將康復中人士轉移至其他地方，並正考慮需否設立「較低層次（step down）醫院」或社區設施，即坊間直指的「臨時醫院」。

食物及衞生局局長陳肇始言，「過去兩天不理想，有確診者要留家守候入院」，稱現時等候時間已有所減少。（梁鵬威攝）

陳肇始指，三月起確診新冠肺炎的個案大幅上升，雖多屬留學生或回港市民的輸入個案，但政府不會阻止港人回港，加上當局擴大了無徵狀回港人士亦須接受檢測，令確診數字有所上升。

食物及衞生局局長陳肇始直言，疫情下政府隔離措施存在壓力，但會繼續盡力執行有關規定及措施，促市民自律及合作。（梁鵬威攝）

陳肇始形容，過去兩天有確診者要長時間留家等候入院的情況不理想，承認政府隔離措施存在壓力。她稱，目前等候情況已有所減少，而醫管局正預備四百多張二線病床，供症狀較輕微或者康復中的新型肺炎病人使用，以將將臨床情況許可的康復中人士轉移，但實際安排及細節仍需討論，如臨床有何徵狀者該用什麼病房等。

至於會否開設臨時醫院？陳稱，醫管局沒用過臨時醫院，但承認政府正思考會否設立較低層次（step down）醫院或社區設施應對疫情。

她多次強調，政府會因應疫情發展，不時檢討及調節防疫措施及規定，又指防疫須市民自律及合作，呼籲大家盡量減少外出，與他人保持適當社交距離等。

醫院管理局消息人士透露，政府曾就臨時醫院一事徵詢醫管局意見，選址等細節仍在商討階段。消息又說，臨時醫院只會接收無病徵、接近康復的患者，主要作用為療養而非治療。

消息：選址須符合3項條件

消息人士坦言，當局在短時間內難以建成負壓病房規格的臨時病房，但強調絕不能「太將就」；理想中的選址須符合三項條件，包括通風佳、有獨立洗手間及有管理單位。「糞便都會傳播到病毒，所以有獨立廁所會係最好。」消息人士續說，暫時未有完美的方案，又舉例稱當局有考慮使用火炭駿洋邨，但由於該邨尚未入伙，單位內的設施配套嚴重不足，「可能連燈都無」。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼