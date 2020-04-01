【新冠肺炎】口罩試劑質量遭投訴　中國收緊抗疫物資出口

當前歐美地區新冠肺炎（COVID-19）疫情日趨嚴重，但近來荷蘭、西班牙、土耳其等國家卻拒絕來自中國的口罩和試劑盒等抗疫物資的進口，原因是發現之前從中國寄來的這些醫療物資存在質量缺陷。

據內媒《21世紀經濟報導》消息稱，中國商務部、海關總署、國家藥監局聯合發文，自4月1日起，出口新型冠狀病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外體溫計的企業向海關報關時，須提供書面或電子聲明，承諾出口產品已取得中國醫療器械產品註冊證書，符合進口國（地區）的質量標準要求。海關憑藥品監督管理部門批准的醫療器械產品註冊證書驗放。上述醫療物資出口質量監管措施將視疫情發展情況動態調整。

世界多國近期向中國購買大量的抗疫物資。圖為3月28日，在濟南遙牆國際機場，工作人員將山東省赴英國聯合工作組攜帶的援助物資裝機。（新華社）

業內資深人士指出，幾部委出台上述新規，易瑞生物是一個導火線，中國對​​抗疫物資質量一直要求嚴格，對出口產品也很重視。「對於出口的檢測試劑等物資，國外並未明確要求企業需要提供國內註冊批文。國內企業即使未獲得國家藥品監督管理局的註冊批文，但只要拿到了歐盟CE認證，就能允許出口歐洲國家。」

近期有媒體報導稱，西班牙衛生部在中國購買的易瑞生物快速檢測試劑盒質量不合格。3月27日，易瑞生物在其官網發布聲明稱，假陰性的出現不排除因驗證時的操作流程、病人病歷、採樣等事項導致結果偏差的可能，具體原因雙方仍在溝通核實。

據悉，易瑞生物並未取得新型冠狀病毒相關檢測試劑產品註冊批文。

華春瑩早前表示，中國相關企業加緊生產，目的就是要為其他國家抗擊疫情提供物資保障。（路透社）

外交部近日也對此事作公開回覆。發言人華春瑩表示，由於目前有很多國家提出希望向中方採購醫療物資，中國相關企業加緊生產，目的就是要為其他國家抗擊疫情提供物資保障。中方幫助別國的心意是真誠的。如果在這一過程中，出現了個別問題，應本著實事求是的態度和精神，及時予以合理解決，但希望有關問題不被政治化解讀。

她又指，實際上，在中方剛剛開始抗擊疫情階段，收到的其他國家提供的物資中是有一些不合格的，但當時中方選擇的是相信和尊重別國的善意，予以低調妥善處理。