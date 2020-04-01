【新冠肺炎】科大教職員妻子確診　未有教職員現病徵

新冠肺炎疫情持續 ，香港科技大學一名教職員妻子昨日（3月31日）確診。科大昨晚發內部通訊，獲通知該名教職員妻子曾與確診者接觸，3月28日已經送往隔離中心進行檢疫，現入院接受治理。至今涉事的教職員並未出現任何病徵，校方亦安排他到會議中心先作隔離。

科技大學內部通訊指出，一名教職員妻子於3月26日獲通知，她曾在3月21日曾接觸過一名新冠肺炎的確診者，故需要接受隔離。（資料圖片）

科技大學內部通訊指出，一名教職員妻子於3月26日獲通知，她曾在3月21日曾接觸過一名新冠肺炎的確診者，故需要接受隔離。她於28日已經送往隔離中心進行檢疫，至31日確診並入院接受治理。女子在26日後並未離開居住的D座大樓，與其同住的教職員已為列為密集接觸者，在衞生防護中心接走他前，校方已安排他到會議中心先作隔離。

位於科大學術大樓地下的FUSION超市貼出告示，因校內有人確診新冠肺炎，因此超市會在今日早上進行內部清潔，至下午才會照常營業。

位於科大學術大樓地下的FUSION超市貼出告示，因校內有人確診新冠肺炎，因此超市會在今日早上進行內部清潔。（讀者提供）

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