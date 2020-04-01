【逃犯條例】教育局澄清「報仇」短片與局方無關　批內容散播仇恨

教育局今日（1日）表示，一個名稱類似「教育電視」的機構上載了「報仇」YouTube短片。局方澄清，該短片並非由教育局製作或授權製作，又指完全與教育局無關。

教育局說，一個名稱類似「教育電視」的機構上載了「報仇」YouTube短片，強調短片並非由教育局製作或授權製作。（YouTube截圖）

教育局說，因應公眾人士查詢一段有關「報仇」的YouTube視頻，嚴正澄清短片並非由教育局製作或授權製作。

批評短片「扭曲價值觀」

局方發言人說，製作機構名稱十分接近「教育電視」，短片又以兒童和卡通動畫作為切入點，容易令公眾誤會為兒童教材。

局方批評，短片內容偏頗、失實，並扭曲價值觀及散播仇恨，令人擔心會對兒童造成不良影響。

教育局稱已向YouTube反映，呼籲家長小心留意網上資訊，「勿讓孩子受不良意識荼毒。」

短片要求政府成立獨立調查委員會

記者在YouTube在搜尋，「香港教育電視」曾在上月22日在YouTube上載《媽咪，點解香港人要報仇嘅？》短片。

短片中提及，政府應成立獨立調查委員會調查違規警察，市民可透過抗議示威、罷工罷市、逼使政府有動作，又指希望香港有「真普選」。