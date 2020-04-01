【逃犯條例】又一城餐廳經理涉助男女逃離拒捕案　將轉區院審

去年11月市民在九龍塘又一城響應「和你shop」，期間有人向警方施襲，意圖搶走2名因涉刑事毀壞而被捕男女。一名餐廳經理事後被控，案件今（1日）於西九龍裁判法院再提訊，控方修改控罪為5項襲警罪，及2項協助、教唆、慫使或促致合法情況下逃離罪。案件押後至本月27日再訊，以待控方準備轉介區域法院的文件。被告申請縮短宵禁時間被拒，續以原有條件保釋。

被控襲擊警員ABCDE

被告韋穎恆（35歲），報稱餐廳經理，現被控5項襲警罪，及2項協助、教唆、慫使或促致合法情況下逃離罪。5項襲警罪指，他於去年11月10日在九龍塘又一城L1層的店舖「千両」外，襲擊警務人員A、B、C及D；同日於又一城1樓1號鋪「Sift」附近襲擊警務人員E。

協助不知名男女避過拘捕

而2項協助、教唆、慫使或促致合法情況下逃離罪則指，他於同日在上述兩個地點，協助、教唆、慫使或促致不知名女童及男子，脫離警務人員C及E的合法羈押。

被告申請縮短宵禁時間被拒，維持晚上7時至翌晨9時。被告續准以50萬現金、2名友人合共4萬人事擔保金，另加友人各自簽8萬元作擔保；期間不得離港，須遵守禁足令、交出所有旅遊證件，每天往警署報到。

案件編號：WKCC4416/2019