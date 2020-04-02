【新冠肺炎】工黨促政府津貼無薪假打工仔　資助每月八成收入

受新型冠狀病毒疫情影響，各行各業受到重創，多名打工仔需放取無薪假。工黨認為政府早前的防疫基金「救市不救人」，建議在即將推出第二輪防疫抗疫基金中，向無薪假僱員、失去收入自僱人士支薪，資助每月正常收入八成，料計劃總開支為160億元。

工黨今日（2日）召開記者會，促政府向無薪假打工仔支薪。（高仲明攝）

工黨立法會議員張超雄指，早前推出的抗疫基金，主要向僱主伸出援手，「救市重要，但救人甚至更加重要」，又提到疫情短期內不會完結，打工仔需面對一段艱難時期。

工黨主席郭永健認為，失業問題已浮現，即使是老字號食肆亦敵不過疫情，加上近日加強防疫措施，對食肆、娛樂場所再度做成打擊，直言政府不能推卸責任。

職工盟主席吳敏兒亦表示，工會在2月中旬接到40個求助電話，一半關乎無薪假問題，當中不少更是來自具規模的公司，保守推算現已有四分一僱員在放無薪假。另外，她又指出現時失業率高企，政府應推出失業援助金，解市民燃眉之急。

工黨立法會議員張超雄批評，早前推出的抗疫基金「救市不救人」。（高仲明攝）

倡設資助上限1.6萬元 最多可領六個月

工黨建議，向自2月1日或之前已經營，放無薪假的僱員、失去收入的自僱人士，資助每月正常收入80%，上限為1.6萬元，最多可領取六個月津貼。工黨推算，若2月無薪假比例為2%，每月增幅為25%，預算計劃總開支160億元。

郭永健指，勞工及福利局局長羅致光過去經常以行政理由推搪，惟其認為審批程序應以簡便方式處理，可由僱主繼續向員工支薪及強積金供款，再由政府發還以上款項。而僱主只需出示相關證明文件，包括出糧紀錄、強積金供款、法定聲明等。

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