2月零售銷貨量大跌近半　僱員放無薪假普遍　工會倡設失業援助金

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，各行各業受到重創，今日（31日）公布的2月份零售銷售數據，按年下跌44%；一月及二月亦按年大跌33.9%，為有紀錄以來最大跌幅。 當中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨量大跌58.6%，有零售業工會表示，奢侈品商店影響最大，直言大多從業員需放無薪假，亦有大集團開始削減分店。工會批評，政府推出的抗疫基金漠視打工仔，倡盡快設立失業援助金，或直接補貼僱員薪金。

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特首林鄭月娥今（31日）早表示，將動用數以百億元推出第二輪防疫抗疫基金，協助各行業，同時表明新一輪管制措施無可避免打擊部分行業，政府會提供財政支援，呼籲僱主切勿裁員。然而，今日最新公布的2月份零售銷售數據，創有紀錄以來最大跌幅。

零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞表示，奢侈品受影響最大，不少從業員需放無薪假。（資料圖片）

零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞表示，奢侈品受影響最大，當中以金鋪、珠寶、名牌店為重災區，無奈道：「行街都見到」。她直言大部分僱員已在放無薪假，相信只有主售日常用品等商店沒受影響；對於林鄭早前呼籲僱主勿裁員，她無奈指：「老實講已經裁咗，一個月咁高租金，唔會等你」。

她預料短期內零售業持續低迷，受疫情影響市民「唔係必需都唔會買架啦」，批評政府對從業員沒援助，如同讓他們「自生自滅」，認為政府新一輪抗疫基金，亦應救濟員工，包括成立失業援助金，或仿效其他國家，直接補助員工薪金。

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香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠則指，受疫情影響，零售業再度受到重創，當中以高消費店鐘錶、珠寶類別損失最為慘重，「無客嘅程度好嚴重，公司都開始cut鋪」。另外，位於土瓜灣、紅磡一帶的商鋪，主要做遊客生意的手信店，同樣生意慘淡。他料，兩成從業員面對開工不足情況，「好多人都放緊無薪假，一個月最少兩、三日，極端可能成個月唔洗返，等老闆call你返工，好慘，手停口停！」



林志忠認為，政府早前的抗疫基金，主要援助僱主，對打工仔並不足夠，直言當務之急應推出失業基金，否則一眾打工仔連「最低保障都無」。至於如何振興零售業，他相信至少待疫情過後，才有機會探討。

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