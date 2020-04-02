已婚管理員認非禮情婦女兒　妻子撰信求情表示支持　判囚兩年

已婚物業管理員在其情婦家過夜時，多番侵犯情婦的女兒，不但曾熊抱摸胸，亦更曾用下體擦她的屁股溝，又曾吻女兒胸部和摸她的私處。女事主事後學校社工透露被告惡行，因而揭發事件。被告早前在區域法院承認2項非禮罪，押後至今（2日）判刑。法庭考慮到被告有悔意，承諾以後會潔身自愛，更獲家人支持，其妻亦有為被告撰寫求情信；加上事後女事主日常生活上並無太大適應問題，因此最終判處被告24個月監禁。

59歲被告在區域法院承認兩項非禮情婦女兒的罪名。(資料圖片)

59歲被告面對2項非禮罪，控罪指他於2017年某日至2019年1月某日在秀茂坪一單位內兩度非禮女事主X，女童在首項控罪時12歲，第二項控罪時13歲；被告早前承認該兩條控罪。

事主事後無太大適應問題

辯方求情時遞上6封求情信，指事發後被告深感後悔，明白自己做錯而感到羞恥，故第一時間坦白認罪並承認全部責任。被告至今還押13個月，已經學到深刻教訓，重犯機會極低，出獄後亦承諾會潔身自愛。辯方續稱，案件並非同類型中最嚴重一類，女事主日常生活上亦無太大適應問題，因此求法庭輕判。

法庭需要保護脆弱一群

法官判刑時指，雖然被告並非女事主親父，但與女事主母親的關係令他能接觸到女事主，法庭有責任保護社會上年輕和脆弱的一群，因而需要判處具阻嚇性的刑罰，以表達公眾的厭惡和為受害人以及家屬討回公道。

獲前同事及妻子支持

唯法官亦考慮到女事主雖然此事後與家人關係仍有隔膜，但整體適應上沒有大問題，相信家人間關係可以透過各方協助彌補。被告沒有刑事紀錄，第一時間認罪，加上獲前同事和妻子支持，相信重犯機會低，考慮所有因素後，法庭就兩項罪名最終判處被告24個月即時監禁。

案件編號：DCCC 369/2019