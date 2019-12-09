已婚漢在情婦家非禮其女　事主會叫被告爸爸　曾遭對方下體擦股溝

已婚物業管理員在情婦家過夜時，多番向稱呼他為「爸爸」的情婦女兒施毒手，該女孩約12至13歲遭侵犯，被告不但曾熊抱摸胸，亦更曾用下體擦她的屁股溝，她至在學校上性教育課後才敢向學校社工透露。管理員今（9日）於區域法院承認2項非禮罪，但法官決定先為事主索創傷報告及為被告索心理報告才作判刑，案件押後至明年1月6日。

59歲被告在區域法院承認兩項非禮情婦女兒的罪名。(資料圖片)

事主稱被告為爸爸

59歲被告承認於2017年某日至2019年1月某日在秀茂坪一單位內兩度非禮女事主X，女童在首項控罪時12歲，第二項控罪時13歲。被告原被控另外一項非禮罪，惟該控罪最終留在法庭存檔。控方透露被告已婚，與妻子育有一名27歲的兒子。

案情指，女事主X在單親家庭成長，並與其母Y同住。其母於2015年與已婚的被告認識，並發展婚外情，而被告不時會在Y的住所過夜，X會稱呼被告為「爸爸」。

吹頭髮時遭被告熊抱摸胸

X在本年2月27日在學校上性教育堂後，向學校社工透露在2016年1月至2019年間重複地遭被告性侵，事件才得以揭發。X向警方透露，被告在2017年趁X在家中浴室吹頭髮時，突然從後擁抱X，隔著衣服摸了X的胸部約1分鐘，被告繼而拉下X的褲子，以下體摩擦X的屁股溝。X當時反抗及將被告推開。

被告站在下格床伸手摸事主

在本年1月，當X躺在睡房中的上格床時，被告站在下格床靠近X，並伸手進X的衣服摸她的胸部，再拉高X的上衣吻及舔其胸部，更伸手進X的內褲摸她的私處。

被捕後指事主無穿褲子

被告最終在本年2月28日被捕，他在警誡下承認曾因一時衝動，在浴室中從後擁抱X及摸她胸部；他亦指在本年1月曾走近X的床邊著她不要玩電話，他揭開X的被子後，發現她的上衣拉起了，而X也沒穿褲子，當時他望了X的私處數秒，並承認或摸到X的胸部及私處。他對於觸摸X感到後悔。

案件編號：DCCC396/2019