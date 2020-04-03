袁國勇批官員對疫情樂觀：唔見棺材唔流眼淚　暑假前復課多數無望

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計逾800宗個案，身兼政府抗疫督導委員會專家顧問成員、港大微生物學系講座教授袁國勇在接受香港電台專訪時表示，政府現時有些官員對疫情仍然樂觀，覺得好像「無咩嘢」。他又引述俗語「唔見棺材唔流眼淚」，來強調疫情有如森林、「唔係講玩」。 袁國勇又指，發現最近市民防疫意識似乎越來越弱，認為香港疫情不容樂觀，相信很快有逾1,000宗確診個案，若有大量超級傳播者出現，確診個案甚至會急增增至2,000宗。袁國勇特別提醒年輕人要做好個人防疫措施，因有年輕確診個案病情嚴重，兩邊肺部「花晒」，估計與患者沒有戴口罩，及不注意個人衞生有關。 至於停課方面，袁國勇認為暑假前復課「多數無望」，若要學校復課，需確保在完全復工後沒有出現社區爆發。他又說，如果市民與政府都不重視，香港會進入如南韓大邱或意大利般爆發狀態。

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官員對疫情樂觀 「唔見棺材唔流眼淚」

身兼政府抗疫督導委員會專家顧問成員、港大微生物學系講座教授袁國勇在接受港台專訪時表示，希望官員不要對新型肺炎疫情掉以輕心。他又說，政府現時有些官員對疫情仍然樂觀，覺得好像「無咩嘢」。他又引述俗語所講，「唔見棺材唔流眼淚」，來強調疫情有如森林、「唔係講玩」。他表示，每日有數十宗確診個案時已經需緊張，否則很容易束手無策。

袁國勇又指，有些官員認為，本港已較外國做得好，他形容想法非常錯誤，因為疫症可以好像海嘯般快到來。他又指，本港新型肺炎疫情已進入危險狀態，當每日有多宗不明源頭的感染個案出現，即代表社區有隱性傳染鏈。而現時的公共衞生措施亦無法將傳染鏈斬斷，必須盡快採取有效防疫措施，包括進行大量病毒測試，盡快找出帶病毒人士，並接受隔離治療。

港大微生物學系講座教授袁國勇接受港台專訪，受疫情影響，他認為暑假前復課「多數無望」。（資料圖片）

相信很快有逾千宗個案 特別提醒年輕人需做好防疫措施

袁國勇說，2003年本港沙士爆發，令所有公立醫院在短時間內癱瘓，如同災難性狀態，港人仍歷歷在目，希望政府汲取沙士教訓。而最近他發現市民防疫意識似乎越來越弱，形容香港疫情不容樂觀，相信很快有逾1,000宗確診個案，若有大量超級傳播者出現，確診個案甚至會急增增至2,000宗。

袁國勇相信，本港新型肺炎的死亡率目前只有0.5%，原因之一在於大部分市民都有戴口罩。他提醒，年輕人要做好個人防疫措施，因有年輕確診個案病情非常嚴重，兩邊肺部均「花晒」，估計與患者沒有戴口罩，及不注意個人衞生有關。

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暑假前復課「多數無望」

受疫情持續影響，今屆中學文憑試已延期至本月24日，特首林鄭月娥早前亦表示，全港學校在本月20日復課機會不大。

袁國勇在港台專訪中表示，認為暑假前復課「多數無望」，若要學校復課，需確保完全復工後沒有出現社區爆發。他又說，若市民與政府都不重視，香港疫情會如南韓大邱或意大利般爆發。

被問及中學文憑試是否應繼續進行，袁國勇表示，需先做好準備工作，包括在考試場地內，桌子與桌子間相隔1.5米，洗手間衛生設施足夠，即使休息期間，考生亦不准傾談。若上、下午都有考試，則應為考生提供飯盒，避免離開考試場地。