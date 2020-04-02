袁國勇：歐洲返港患者啟動本地傳播鏈　本港需大幅增加檢測量

本港應對新型冠狀病毒疫情一直使用圍堵政策，惟近期「漏招」情況越見明顯。政府在3月29日起修例禁止4人以上聚集，並關閉健身室、戲院等六類場所，卻遺漏同樣高危的卡拉OK房、麻雀館等近距離接觸活動，食衞局、食環署高官直言毋須關閉K房。言猶在耳，兩日後即出現RedMR卡拉OK群組，7人全部確診。食物及衞生局昨（1日）才關閉卡拉OK場所，且說反應迅速。然而，美容院昨確診一例，政府尚未建議關閉。 對於目前疫情，香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受《香港01》訪問直言，現時由歐洲返港確診病人已造成本地傳播鏈，香港必須增加檢測，為輕微病徵人士化驗，切斷傳播鏈。他早已建議政府提升至每日檢測7,500個樣本，按政府現時做法即要提高2.75倍檢測量。

黃加慶日前指出，衞生署已為外國抵港回港人士加強化驗，向機場抵港人士派樣本瓶，過去幾天每天回收率七成半至八成，形容「相當唔錯」。（資料圖片／余俊亮攝）

衞生署衞生防護中心總監黃加慶曾在3月31日記者會表示，自1月至3月30日，衞生署及醫院管理局總共做了9萬個新型冠狀病毒檢測，即每一百萬人口有1.2萬個測試，相比南韓有近個40萬測試，而當地有5,100萬人口，檢測量只有每一百萬人口檢測約7000個樣本。黃加慶形容本港的檢測數量「可能是亞洲最高，甚至在全球前列。」 此外，他指出，衞生署已為外國抵港回港人士加強化驗，向機場抵港人士派樣本瓶，過去幾天每天回收率七成半至八成，形容「相當唔錯」，稱找到部份無徵狀人士確診，將診斷推前。

3月初歐美疫情急速升溫，不少留學生相繼趕回港。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

過去3個月 僅日測1000樣本

到底這個檢測量是否高呢？按上述政府數據，即在過去3個月（合共90日計算）每日平均完成1,000個新型冠狀病毒化驗，遠遠未達到可承擔的數量，或許只能稱為日常檢測量，遑論港大教授袁國勇建議的日測7,500個樣本的目標。

翻查政府提高檢測量的時序，特首林鄭月娥在3月10出席行政會議前表示，醫院管理局和衞生署衞生防護中心的化驗所每日可檢測最少2,000個樣本，當時提到數量為每日1,000個樣本，並鼓勵私家醫生及私家醫院協助提交病人化驗樣本。

直至3月19日衞生防護中心宣布擴展「加強化驗室監察計劃」至外地回港人士，初期針對65歲以上人士，或須與65歲以上長者同住的人士。

到了3月27日，食物及衞生局局長陳肇始表示會擴大監測範圍，涵蓋所有抵港而沒有病徵人士，他們會在機場獲發樣本瓶，可從機場乘專車前往設於亞洲國際博覽館的臨時檢測中心，提交深喉唾液樣本，亦可自行於居所收集樣本，經家人或朋友將樣本交回指定收集診所或收集點。

在3月28日，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生在例行記者會透露，目前每日處理多於2,000個樣本化驗。

換言之，港府在3月下旬，衞生署及醫管局就新型肺炎病毒的檢測數量才達到2,000個。值得注意的是，3月19日政府實施外地入境強制檢疫令，入境人士強制戴電子手環，實施前一日即3月18日，機場抵港人數有逾1萬人，此前亦有成千上萬名旅客來港，難說多少人是病徵輕微的「隱形傳播者」。新檢疫令生效，其後才逐步回落至4000至6000人，至3月31日返港人士主要是港人，有約1400人。

3月初是歐美疫情急速升溫之際，3月中，英國政府提出群體免疫（herd immunity）概念，令人譁然，嚇得不少留英香港學生返港。事實上，本港近日很多確診者是外國返港學生。

袁國勇建議政府每日做7,500個病毒檢測，找出病徵輕微人士。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

防護中心：檢測量亞洲最高 袁國勇：比較方法不公平

香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受查詢表示，即使政府推出限制人群聚集的措施，若不為更多做病毒檢測，措施成效未必顯著，他建議政府每日做7,500個病毒檢測，找出病徵輕微人士。他指出，「由英國、歐洲返港人士已啟動了本地傳播鏈，因此我哋必須為更多輕微病徵者化驗，切斷傳播鏈。」

對於衞生防護中心總監黃加慶形容本港的病毒檢測量已是亞洲最高及世界前列，袁國勇認為應考慮外國何時開始檢測工作，本港很早已開始檢測新型肺炎病毒，但歐洲及美國很遲才開始，這樣比較並不公平（not a fair way to compare）。

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