清明節．新冠肺炎│禁逾4人同拜山　徐德義促押後：唔好逼埋一齊

明日（4日）便是清明節，每年不少市民都會拜祭先人。然而早前政府因應疫情實施《禁止群組聚集規例》，禁止多於4人在公眾地方聚集，未有豁免拜山。食物及衞生局副局長徐德義今日（3日）表示，雖同住家人獲豁免，但提醒市民拜祭要三思，要考慮可否延遲拜祭。 被問到在不少骨灰龕，市民難隔1.5米拜祭，是否「唔可以對正先人拜？」徐德義僅回應指市民在拜祭時可憑自己判斷，「唔好逼埋一齊，盡量隔疏」。政府會一直觀察疫情發展，視乎群組的走勢，有需要時會在規例的細節上作改變。

徐德義今日（3日）表示，雖同住家人獲豁免，但提醒市民拜祭要三思，要考慮可否延遲拜祭。（余俊亮攝）

徐德義今日在記者會中指，往年多個墳場人次超過20多萬，呼籲市民拜祭要三思，要考慮可否延遲拜祭。有記者問到在不少骨灰龕中，狹小空間已放多個龕位，市民難隔1.5米拜祭。徐回應指明白骨灰龕或骨灰安置所中有環境限制，一直勸喻市民避免在人流多的時間前往，希望市民可回應呼籲，選擇提前或延後拜祭行程。

他又指，知道非政府經營的墳場有配套處理人流，市民在拜祭現場亦可憑自己判斷，「唔好逼埋一齊，盡量隔疏」，希望市民明白新冠肺炎的傳播途徑就是透過飛沫及近距離接觸等，若可跟隨原則可減低風險。

明日（4日）便是清明節，每年不少市民都會拜祭先人。（資料圖片）

徐德義續指，喪禮、哀悼等是「禁聚令」豁免範圍，但不包括墳場拜祭。最初政府定立規例亦是希望減低人群聚集，明白很多市民珍惜喪禮上與親人惜別，有告別的意思。政府亦了解其必要性，因此最初定立規例時認為「可寬鬆啲處理」。他強調政府會一直觀察疫情發展，視乎群組的走勢，有需要時會在規例的細節上作改變。

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