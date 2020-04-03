【逃犯條例】7613人被捕　約77%仍在調查中　78人須承擔法律後果

去年6月起反修例風波衍生連串示威衝突。律政司向立法會特別財委會提交的文件顯示，由去年6月9日至今年2月9日，警方就反修例事件共拘捕7,613人，截至今年2月29日，當中1,235人已經或正進行司法程序包括被起訴、票控等，當中78人須承擔法律後果；有19人獲撤控。有512人獲無條件釋放、6人經警誡後獲釋放，仍有5,860人的案件仍在調查。 另外，就反修例事件期間招致的多少宗民事索償，律政司表示沒有個案與個別事件相關的分項數字，僅披露由去年6月1日起至今年3月15日，警務處被被入稟民事索償的個案數目共112宗。

512人獲無條件釋放

律政司指，根據保安局提供資料，自2019年6月9日至2020年2月29日，警務處就「反修例」事件共拘捕7,613人，涉及罪行包括「參與暴動」、「非法集結」、「傷人」、「襲擊致造成身體傷害」、「普通襲擊」、「縱火」、「刑事毀壞」、「襲警」、「阻礙警務人員執行職務」、「藏有攻擊性武器」等。

截至今年2月29日，7,613名被捕人中，1,235人已經或正在進行司法程序，包括1,206人被起訴、27人被票控及2人直接簽保守行為。經司法程序，共有78人須承擔法律後果，包括52人被定罪、25人須簽保守行為及1人被判照顧或保護令。19人獲撤銷控罪。其餘人士的司法程序仍在進行中。

有5,860人的案件仍在調查中，包括保釋候查和俗稱「踢保」的拒絕保釋後被釋放候查。有6人經警誡後獲釋放，512人獲無條件釋放。

律政司指，刑事檢控科現時有超過200名檢控人員，一直設有一隊檢控人員專責處理有關「公眾秩序活動」的案件，鑒於最近案件增加，亦調派了新人手協助參與檢控決定的相關工作。

入稟向警務處民事索償 23宗屬「人身傷害」

另外，就反修例事件期間招致的多少宗民事索償，律政司表示沒有個案與個別事件相關的分項數字，僅披露由去年6月1日起至今年3月15日，警務處被入稟民事索償的個案數目共112宗。

據律政司資料，香港警務處去年度截至今年2月29日，共有127宗被市民入稟民事索償案件，為自2017-18年度以來最多，較2018-19年度的72宗，增約76%。127宗民事索償案中，約84%尚未結案，政府有7宗勝訴，0宗敗訴，雙方決定和解的有13宗，賠償金額共達66萬元。以性質分類，最多民事索償案涉及「交通意外」有63宗，其次是「其他」有36宗，「人身傷害」有23宗，該分類案件的賠償金額總額為40萬元，佔整體賠償金額約60%；餘下5宗性質涉及「不當羈留」。