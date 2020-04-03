【新冠肺炎】食衞局：執法人員決定食肆等是否違法　已巡查萬次

源自武漢的新型冠狀病毒疫情持續，本港今日新增43人確診，累計個案增至846宗。

政府昨日（2日）起要求酒吧關閉14日，惟餐廳及酒吧的界線被指模糊不清，食物及衞生局副局長徐德義表示，執法人員留意現場不同因素，譬如正在售賣的物品等，蒐證決定有關處所是否違法。被問及會否擔心引起更多爭議，他未有正面回應。

徐又稱，自上周六起限制食肆營運後，執法部門巡查飲食場所超過10000次，作出提示或勸喻900至1000次。政府在兩日前限制卡拉OK及夜店等娛樂場所營運，執法部門已作100次巡查，暫未提出檢控。