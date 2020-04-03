【新冠肺炎】食衞局：執法人員決定食肆等是否違法　已巡查萬次

撰文：李恩慈
最後更新日期：
源自武漢的新型冠狀病毒疫情持續，本港今日新增43人確診，累計個案增至846宗。
政府昨日（2日）起要求酒吧關閉14日，惟餐廳及酒吧的界線被指模糊不清，食物及衞生局副局長徐德義表示，執法人員留意現場不同因素，譬如正在售賣的物品等，蒐證決定有關處所是否違法。被問及會否擔心引起更多爭議，他未有正面回應。
徐又稱，自上周六起限制食肆營運後，執法部門巡查飲食場所超過10000次，作出提示或勸喻900至1000次。政府在兩日前限制卡拉OK及夜店等娛樂場所營運，執法部門已作100次巡查，暫未提出檢控。
徐德義表示，執法人員留意現場不同因素，譬如正在售賣的物品等，蒐證決定有關處所是否違法。（余俊亮攝）
政府昨日（2日）起要求酒吧暫停14日，惟餐廳及酒吧的界線被指模糊不清，因部分餐廳晚上會主要作酒吧用途。徐德義表示，會由執法人員判斷處所是否需要關閉。被問及會否擔心引起更多爭議，徐德義稱，執法人員留意現場不同因素，譬如正在售賣的物品等，執法會由現場蒐證決定，未有正面回應爭議問題。他續說，政府希望減低本地及其他地方人流等原則從沒改變，增加社交距離的建議會因應疫情發展決定。
▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼
+10
+9
+8
徐德義說，自上周六起限制食肆營運後，執法部門巡查飲食場所超過10000次，作出提示或勸喻900至1000次。政府在兩日前限制卡拉OK及夜店等娛樂場所營運，徐表示執法部門已作100次巡查，暫未提出檢控。他解釋，商户及市民均需時間適應有關措施，一般要求他們即時更正便可，如屢勸不改則會考慮檢控。
食肆限客令生效 食環警方突擊巡查。(資料圖片)