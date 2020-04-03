【新冠肺炎】酒吧禁令生效前下午　蘭桂坊酒吧僅得一枱客

食物及衛生局局長陳肇始於昨夜（2日）指，鑑於近期多宗新冠肺炎確診個案與酒吧相關，規定售賣或供應酒類的場所於今日（3日）下午6時起關閉，為期14天。 記者今日下午到中環蘭桂坊觀察，發現只剩下一間酒吧餐廳繼續營業，亦有酒吧為停業做準備，搬走多箱啤酒。而附近的花店及士多指，人流減少對他們的生意有嚴重打擊。尖沙咀於晚上7時，則有警員及食環署人員巡查。

▼尖沙咀酒吧今日情況▼

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警方及食環人員巡查尖沙咀50間酒吧

今日下午約5時，記者到中環蘭桂坊一帶觀察，發現街上人流稀少，剩下一間酒吧餐廳繼續營業。直至6時，店內的客人僅得一枱，喝着疑似酒類的飲品。亦有酒吧為停業做準備，職員指需搬走啤酒到倉庫冷藏。截至下午7時半，未見有食環署職員及警察巡查。

另外，於晚上約6時許，尖沙咀有酒吧因應新規例而「落閘停業」。至晚上約7時，油尖警區警方派出30人及3名食環人員到尖沙咀寶勒巷一帶，巡查50間酒吧，了解是否有違規賣酒。

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花店：人流比SARS減一半

在蘭桂坊經營花店約20年的陳先生指，受人流減少及疫情的的影響，生意大減九成，依靠熟客光顧以維持生計。他指，酒吧在出現確診個案後已自發停業，亦觀察到有酒吧最近大清潔準備重新開業，卻突如其來收到禁酒吧令。

「唔係覺得政府（措施）急，而係做得太遲。」他認為人群聚集的場合不止酒吧，卡啦OK等場所亦應禁止營業，建議全港停市14日。他更指「從來冇見過咁嘅情況」，人流比SARS時期下跌一半。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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士多店：一晚的收入不夠買三個飯盒

在蘭桂坊經營士多30多年的Amy亦受人流減少影響，「以前一晚生意仲搵到三個飯盒（約100多元），而家連兩個飯盒都冇！」她表示，現時唯有「食老本」繼續經營，希望政府的零售業資助計劃能減輕負擔。她續指，酒吧在以往營業至清晨，最近約凌晨兩點便關門。

市民：近期不再到蘭桂坊聚會

於附近上班、路過蘭桂坊的梁小姐指，以往下班時間已被迫走出馬路，「今日完全唔一樣囉。」她表示最近不再與朋友到蘭桂坊聚會，亦指政府嘗試將經濟影響減輕，反令疫情的時間延長，質疑為何不封城速戰速決，長痛不如短痛。因此對政府心灰意冷，「高官啲能力就係咁，唔再要求佢哋做乜。」