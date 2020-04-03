天文台過去五年接79宗「UFO」報告　晚上6時至7時59分「最高峰」

多年來，不時聽到有市民於社交網站或其他渠道，報稱目擊不明飛行物體（UFO）。天文台書面回覆立法會特別財委會的議員提問時，披露過去五年共接獲79宗市民目擊不明飛行物體的報告，當中西貢區最多，有9宗。若按時段計算，晚間6時至7時59分是高峰，有19宗，有趣的是，去年接報於清晨4時至5時59分，有3宗市民目擊不明飛行物體的報告。

天文台書面回覆立法會特別財委會的議員提問時，披露過去五年共接獲79宗市民目擊不明飛行物體的報告，當中西貢區最多，有9宗。（無綫《十二傳說》劇照）

去年收12宗報告 較前年少一半

據天文台提交的文件，去年共接獲12宗市民目擊不同飛行物體的報告，較前年的24宗下跌一半。而由2015至19年間，天文台累計接獲79宗相關報告，撇除市民報告時未有說明的地區，西貢區是「旺區」，有9宗，而元朗則連續5年，有市民報稱目擊不明飛行物體。

去年有市民分別於8區報稱目擊不明飛行物體，分別為灣仔、中西區、南區、黃大仙、沙田、大埔、元朗及離島，各有1宗。「UFO」出沒時段方面，撇除沒有說明時間的報告，晚上6時至7時59分最多，有19宗，下午4時至5時59分緊隨其後，有12宗。