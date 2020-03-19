再見UFO｜網上瘋傳市民目擊不明飛行物體　拍攝地點又係華富邨？

無論是香港的電影定電視劇，不時都會圍繞80年代華富邨居民目睹UFO的事件。近日，又有多條片段在網上瘋傳，有人聲稱見到有UFO的出現，在本港的上空照射出特別形狀和頻率的白光，詭異又神秘。

《再》片故事講述三位感情要好的朋友——陳子健（徐天佑 飾）、何家謙（黃又南 飾）與林可兒（蔡卓妍 飾），他們一起在華富邨長大。一場大雨的晚上，三人在華富邨的天台上看到UFO的出現，過了一個難忘的夜晚（《再見UFO》劇照）

80年代於華富邨曾經出現UFO的都市傳說，2019年上映的科幻劇情片《再見UFO》由梁栢堅執導，徐天佑、黃又南和蔡卓妍主演，故事也是講述曾經有UFO低空飛過，轟動一時的都市傳聞。電影以華富邨出現UFO的傳言為光起點，片中充滿香港的懷舊情懷，結尾更講幾位主角能再次看到UFO。

香港上空驚現神秘白光

近日，就有多條片段在網上瘋傳，從片中驚現神秘的白光，漆黑的夜空突然點燃起來，市民更影到這些「白光」呈圓形懸在半空中，後來慢慢地擴大、散開、再聚起來。

其中一條片段，就有網民表示懷疑是在將軍澳一帶拍攝，有白光直射上天空，同樣詭異，但亦有人表示附近有邵氏片場，曾經有見過類似的燈光射上天，認為只是片場的燈光造成。

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其中一條片於香港仔方向拍攝

另一條片的拍攝者，就表示自己是在3月頭，身處鴨脷洲，向著香港仔、薄扶林方向拍過去。片段一開始可以看到一團白光在上空，後來白光形狀有所轉變，更開始出現閃爍的光芒，片中有人說「成隻航空母艦咁！」、「未試過見到咁密集！」也有網民指，如果拍片者是鴨脷洲拍攝，恰巧地所拍攝的方向似乎就是華富村的附近。