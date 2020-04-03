【新冠肺炎】Google數據：本港公共交通人流跌45%　住宅範圍升16%

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，疫情下不少人都避免外出。Google以地圖的匿名化處理整合數據，全球發布疫情相關的社區流動性報告，反映措施如何影響各地的社區人流狀態。 在香港區的報告方面，發現截至3月29日，公共交通工具包括巴士、鐵路等人流大跌45%，公眾地方包括公園、沙灘等人流亦下跌43%；而住宅範圍的人流則上升16%。

Google的報告亦指，本港公眾地方包括公園、沙灘等人流亦下跌43%。（資料圖片／黃廸雯攝）

Google社區流動性報告香港數據顯示

零售及休閒場所包括餐廳、咖啡店、商場等人流下跌 35% 超級市場及藥房等人流下跌 7% 公眾地方包括公園、沙灘等人流下跌 43% 公共交通工具包括巴士、鐵路等人流下跌 45% 工作場所的人流下跌 24% 住宅範圍的人流則上升 16%

Google表示，匿名化處理數據可在發佈有用的整合資訊同時，遵守嚴格的私隱協議和政策，該人流報告使用Google地圖的匿名數據，根據場所分類後整理出場所範圍人流狀況。截至3月29日，本港零售及休閒場所包括餐廳、咖啡店、商場等人流下跌35%，而工作場所的人流下跌24%，反映不少人都改為居家工作。

Google指社區流動性報告或能協助公共衛生專家及大眾了解人流變化，進一步協助控制疫情或作出相應對策，例如調整送貨、辦工時間或公共交通工具班次等。報告涵蓋全球131個國家及地區，數據來自用戶啟用的定位記錄，經匿名化處理後整合而成。