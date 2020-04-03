【防疫抗疫基金】漁護署：發放583宗資助予漁民　共涉逾9千萬元

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，港府早前成立「防疫抗疫基金」，為多個行業提供資助。漁農自然護理署今日（3日）表示，基金已發放共583宗資助予合資格的申請者，共涉及約9,100萬元。當局提醒，未遞交申請的合資格漁船或收魚艇的船東可在漁護署網頁下載申請表格，申請截止日期為本月17日。

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漁護署表示，政府在「防疫抗疫基金」下為聘有內地漁工的漁船或收魚艇的船東，及在魚類統營處魚類批發市場經營的活海魚批銷商提供的資助。在為聘有內地漁工的漁船或收魚艇的船東提供的資助方面，當局已批核其中538宗申請，涉及8,252萬元資助。

而為在魚統處魚類批發市場經營的活海魚批銷商提供資助方面，當中45宗申請已獲批核，涉及900萬元的資助。署方會盡快處理其他申請，向合資格申請者提供援助。

漁農自然護理署今日（3日）表示，已發放共583宗資助予合資格的漁民申請者。（資料圖片／歐嘉樂攝）

當局又提醒，申請者須把填妥的申請表格連同所需文件副本郵寄至九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署八樓漁護署的漁業執行及特別項目科，或投入位於長沙灣政府合署電梯大堂及魚統處轄下香港仔、青山及筲箕灣魚類批發市場的收集箱。不在港的船東可授權代理人辦理有關資助的申請。