【新冠肺炎】聶德權：1600港人仍滯留湖北　未必再派包機接載回港

新型冠狀病毒肺炎疫情下，早前疫情嚴重的武漢以至湖北採取「封城」措施，大批港人因而滯留當地，港府3月先後派出4班包機，前往武漢接載港人回港，由政制及內地事務局局長聶德權帶隊。 聶德權今日（4日）在商台節目表示，現時仍有約1,600人滯留湖北，而港府仍會繼續為他們提供協助，包括提供藥物等。由於湖北省及武漢市陸續解封，相信他們能按自身情況，自行回港，故未必需要港府再安排包機接他們回港。 至於深圳市政府將於下周五（10日）凌晨零時起，要求所有入境的跨境貨車司機，提供健康證明。聶德權表示，本港公營系統可提供的病毒檢測有限，故較難為跨境司機提供醫學證明。他又強調，自疫情以來，香港和內地貨運往來沒有受到影響，本港貨品供應充足，市民無需有恐慌情緒。

▼3月4日港府首兩班包機 武漢現場圖片▼

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目前有約1600人滯留武漢 港府未必會再派包機

政制及內地事務局長聶德權表示，疫情以來，政府共接到約4000名滯留湖北港人的求助，而政府共派兩次包機接回港人，而現時仍有約1,600人滯留湖北，而港府仍會繼續為他們提供協助，包括提供藥物等。

聶德權指，相信現時滯留湖北的港人都希望回港，由於湖北省其他城市及武漢市陸續解封，相信他們能按自身情況，自行回港，故未必需要港府再安排包機接他們回港。現時而言，從武漢回港人士仍需接受強制檢疫，聶德權表示，若武漢市的風險再減低，會考慮專家意見，調整武漢回港人士的檢疫安排。

聶德權及曾國衞在香港機場送乘坐包機的港人離開。（政府提供）

港府難為跨境司機提供健康證明 貨運不受影響

深圳市政府將於下周六起，要求所有入境的跨境貨車司機，提供健康證明。政制及內地事務局長聶德權表示，特區政府一直與廣東省及深圳市政府保持緊密溝通。而本港公營系統可提供的病毒檢測有限，故較難為跨境司機提供醫學證明。政府會與業界溝通，盡量提供協助。

聶德權表示，自疫情以來，雖然各口岸的人流大幅減少，但貨運方面沒有受到影響，而港府和內地當局均有共識，在推行措施時不會影響貨運。他強本港貨品供應充足，市民無需有恐慌情緒。

已啟動第二輪防疫抗疫基金

疫情以來，本港多個行業大受打擊。聶德權表示，從衛生角度而言，最嚴厲的措施最有效，明白限制措施令經濟活動和民生受影響，政府已啟動第二輪防疫抗疫基金，在防疫的同時，協助有影響行業，令港人「既無病死又無餓死」。